“Hablemos de un Biden, de un Obama, un presidente que está en la actualidad pero no tiene la suficiente fuerza para poder gobernar Estados Unidos, un Joe Biden.”, mencionó la cubana en este video, señalando como observa el mandato de Biden en este tiempo que lleva en el poder y que aún no posee la fuerza suficiente para lograr liderar de forma correcta. Archivado como: Mhoni Vidente próximo presidente

En este nuevo video, Mhoni Vidente habla sobre los presidentes que están en la actualidad y sobre la realidad que hay detrás de sus mandatos. La vidente menciona que Biden no es lo suficientemente fuerte para poder seguir en el poder, por ello no cree que esté para una reelección este 2024, ya que no posee las suficientes cualidades.

Mhoni Vidente próximo presidente: “Quizá no esté vivo para el 2024”

¡Una noticia impactante! Al parecer la suerte para Trump no estará de su lado. La cubana predice que quizá Donald Trump estará fuera de la contienda electoral y que no tendrá ningún poder para este 2024; pero esa no es la noticia más fuerte que dio al vidente, tal parece que quizá el polémico expresidente de Estados Unidos ya no estará vivo, para esa fecha.

“Van a quitar completamente del tintero a Donald Trump, lo van a quitar, no le van a dar ningún poder, no le van a dar ninguna fuerza, atentados sobre el presidente Donald Trump o quizá no va a llegar vivo al 2024.”, predijo la vidente cubana en este nuevo video, dejando en claro que Trump no tendrá una buena suerte en los próximos años. Archivado como: Mhoni Vidente próximo presidente