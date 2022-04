Sin dejar pasar mucho tiempo, Mhoni Vidente comentó que en la vida no hay casualidades, tanto en lo espiritual como en la política: “Este día (miércoles 13 de abril) comienza la Semana Santa con este número mágico, lo cual me dice que Luzbel, Lucifer y sus demonios estarán sueltos durante estos días”.

A continuación, la vidente más querida por los hispanos aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania está cerca de llegar a su fin: “El acabose total del emperador máximo, Vladimir Putin. ¿Ustedes pensaban que él se está rindiendo? No. Si creen que Rusia está ‘doblando’ las manos para ceder contra Ucrania, no es así”.

A punto de terminar con sus revelaciones, Mhoni Vidente, tomando en cuenta a la carta de El Mago, aseguró que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo ya no quieren a los líderes de El Vaticano, entre ellos al Papa Francisco, quienes no estarían haciendo algo para llevar la palabra de Dios a todos los seres humanos.

¿Malas noticias para los países hispanos?

Más adelante, la vidente más querida por los hispanos reveló que la carta de El Ahorcado está sobre Perú, en particular sobre su presidente, Pedro Castillo, a quien quieren quitar del poder: “Él se empeña en quedarse, pero la gente no lo quiere ver más, y esta misma carta me dice que viene alguien joven en este país con otras ideas y otra mentalidad. No visualizo ninguna mujer, visualizo a un hombre joven que saldrá del mismo pueblo”.

Por su parte, Mhoni Vidente compartió que la carta de La Muerte está sobre varias personas de poder en México: “Acabo de tener una revelación, máxima alerta y una recomendación para los hijos del gobernante supremo de México: tienen qué cuidarse”. Por si fuera poco, la vidente visualiza una traición o un asesinato que dejará marcado a los mexicanos”.