Según la carta de los amantes, la cantante mexicana Belinda está embarazada y tiene ya dos o tres meses, además de que será niño: “Ya les había comentado, pero esta visión me viene más fuerte que nunca. Christian Nodal está muy feliz y se visualiza boda próximamente”.

“Desde la Federación se van a estar vislumbrando varios problemas y la situación va a estar muy complicada para él, no lo veo que pueda salir libre o pueda salir avante de esto, lo cual va a causar un precedente en el país de enojo, de coraje y de división total. Se visualizan videos, escándalos, chismes y más personas involucradas en fraudes tanto en el gobierno del país como en el de Tamaualipas”.

Ya casi para terminar con sus predicciones de esta semana, Mhoni Vidente muestra la carta del Loco, que señala que el ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, fue asesinado: “Desde el año pasado que yo doy esa predicción, se ven involucradas más de 5 personas que se pusieron de acuerdo para hacer esto”.

“La carta del Diablo sigue persiguiendo a Donald Trump”

Para concluir, Mhoni Vidente comentó que la carta del Diablo “sigue persiguiendo a Donald Trump”, además de que se visualizan órdenes de arresto en su contra, así como sus seguidores, amigos y familiares, pero eso no sería todo para el ex presidente de EE.UU.

“Los Iluminados, la gente más poderosa del mundo, no lo quieren dejar vivo, así que lo van a seguir tratando mal, en cuestiones de problemas, de riñas, y la carta del Diablo me indica que problemas muy graves vienen detrás de Donald Trump para tumbarlo completamente y que no pueda hacer ninguna red social”.