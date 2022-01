Impactantes revelaciones de Mhoni Vidente en los primeros días del año

La psíquica y clarividente cubana predice más tragedias provocadas por el Covid-19

Además, asegura que caerán más meteoritos y habrá sismos y erupciones volcánicas

¡Lo que nos espera! A punto de llegar a la primera quincena del 2022, la psiquica y clarividente cubana Mhoni Vidente predice más tragedias provocadas por el Covid-19, además de asegurar que caerán más meteoritos y habrá sismos y erupciones volcánicas, por lo que pide tomar todas las precauciones necesarias.

Antes de entrar de lleno con sus impactantes revelaciones, la vidente más querida por los hispanos compartió que los signos zodiacales que traerán toda la suerte durante la semana son Capricornio, Tauro, Cáncer y Escorpión, mientras que los números mágicos son 04, 06 y 25. También, dice que el 11 y el 13 de enero serán días mágicos para toda la humanidad en cuestiones de energías positivas.

Mhoni Vidente predice lo peor a causa del Ómicron

De acuerdo con la carta de El Ahorcado, Mhoni Vidente dijo que, por ‘culpa’ del coronavirus y la variante Ómicron, de nueva cuenta comenzarán a cerrar lugares en varios estados de la República Mexicana, entre ellos Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Sonora, pero eso no sería todo.

“Esta carta me dice que los contagios seguirán desatados, pero los decesos no tanto. Esta variante, junto con la Delta, se formarán en uno solo y se convertirá en una cepa nueva, la cual se descubrió en Nepal o La India, por lo que hay que tomar todas las precauciones necesarias y no hacer confianza”.