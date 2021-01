Mhoni Vidente sorprende con tremenda revelación para el próximo mes

La psíquica y clarividente predice revelación de la Virgen María para el 11 de febrero

Además, advierte sobre más sismos en diferentes regiones

¡Mucho ojo! Luego de su predicción cumplida sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, Mhoni Vidente predice revelación de la Virgen María para el 11 de febrero.

Pero antes, la vidente más querida por los hispanos, que se dio cita como cada semana en el programa Aquí contigo de El Heraldo TV, advirtió sobre más sismos en diferentes regiones.

“Es el año de los sismos”: Mhoni Vidente

En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, y que hasta el momento tiene más de 35 mil vistas, la psíquica y clarividente cubana recordó que ha habido sismos en Argentina, Chile e Indonesia, etcétera.

“Casi en un día, hubo más de 10 sismos en todo el mundo, súper fuertes, en la Ciudad de México, nos hemos librado, pero como les había comentado anteriormente, este es el año de los sismos y de los volcanes”.

Mhoni Vidente compartió que el 2021 será de “sismos totales en todas partes”, además de adelantar que habrá uno en la Ciudad de México.

“Los sismos son para mover completamente las malas energías y quitarse todo lo negativo y empezar a avanzar. Y definitivamente, no se ha acabado el invierno, hay lugares donde antes no había nevado y ha empezado a nevar, y quieran o no, para principios de febrero yo veo un frío muy intenso en la Ciudad de México y en el norte del país”.

La psíquica y clarividente cubana está consciente que, por la pandemia, la economía está muy frágil, pero les dice a sus seguidores que se cuiden y que “no se acostumbren a gastar de más”.

