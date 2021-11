Mhoni Vidente predice lo peor para Christian Nodal

“La disquera lo va a congelar mínimo 6 meses o un año para que no saque alguna canción nueva, por lo que este pleito va a durar y su papá lo va a ayudar mucho para poder solucionar esta situación, pero no creo, la disquera tiene el control y esto llegará a los juzgados”, compartió la vidente, quien dijo que la que estaría pagando los platos rotos es Belinda.

De acuerdo con la carta de El Ahorcado, Mhoni Vidente compartió que el cantante mexicano Christian Nodal, quien recibió amenazas de la mafia para que no se presentara a cantar, “no la tiene nada fácil”, ya que enfrenta una demanda con su disquera, que lo tiene vetado, por lo que no podrá realizar más presentaciones en vivo ni sacar disco nuevo.

La vidente más querida por los hispanos adelantó que estas situaciones de violencia seguirán haciéndose presentes en todo el país, desde Cancún hasta Tijuana, por lo que hay que tomar todas las precauciones necesarias, además de mantenerse al margen y no estar en “los lugares que no debemos de estar”.

Ahora, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente mostró la carta de la Muerte, la cual sigue rondando al medio artístico de México, en especial al ambiente grupero: “Esta carta me dice que habrá otro asesinato de un cantante joven, de unos 28 o 30 años de edad, saliendo de dar un concierto, al cual acribillarán por cuestiones de la mafia”.

“Xavi estará haciendo muy buenos cambios y va a llevar otra vez al Barcelona a niveles muy altos en todos los sentidos, pero esta carta me dice que Cristiano Ronaldo va a dar señales de querer salir del Manchester United por problemas con el entrenador o con los jugadores. Cristiano no está tan a gusto como estaba antes y lo quieren fichar en el Barcelona y Xavi también lo quiere fichar, lo cual sería un exitazo”, comentó Mhoni Vidente.

“Uno de los amigos fue el que lo puso, una traición de uno de los amigos, y también están involucrados dos policías más y otra persona ligada a la mafia y apenas saldrá a relucir la situación de qué pasó realmente con Benito, pero una de las visiones que tengo es que saldrá a la luz quien fue quien lo mató, pero eso no es todo, siguen las amenazas contra su familia, por lo que tienen que cuidarse mucho”.

De acuerdo con la carta del Tres de Espadas, Mhoni Vidente expresó que quien está nuevamente en ‘el ojo del huracán’ es el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández, ya que sigue en problemas con su exesposa y madre de sus dos hijos, la modelo Sarah Kohan, a quien no quiere darle los dos millones y medio de dólares que le pide de pensión al mes.

“La UNAM no tiene ningún partido (político), son autónomos y son jóvenes que están creando el futuro, están creando a México, así como el Poli (Instituto Politécnico Nacional) y otras universidades, que deben de ser independientes, autónomas y libres de criterio, pero esta carta me dice que vienen manifestaciones, provocaciones y cosas muy fuertes contra la UNAM y el gobierno”, dijo Mhoni Vidente, quien adelantó que esta situación se saldrá de control, por lo que recomienda llegar a un diálogo.

¿Qué nos espera para lo que resta de noviembre?

Por último, la vidente más querida por los hispanos no se quiso despedir de sus seguidores sin antes advertirles que noviembre, el mes 11, será un mes cabalístico, pues se trata del ‘mes de Dios’: “Por eso la puerta de Dios es el 11-11, vienen cosas muy positivas, por lo que hay que retomar ciertas acciones para comenzar a crecer y no caer en provocaciones”.

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años: “Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México” (Archivado como: Mhoni Vidente predice lo peor para Christian Nodal).