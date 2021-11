Mediante el canal de YouTube del portal ‘El Heraldo’, Mhoni se encontraba hablando sobre el caso de Octavio Ocaña, quien afirmó que no había muerto de un disparo accidental, sino que más bien la bala que lo mató venía afuera del vehículo, dando a entender que había sido otra persona quien lo hizo.

Las cosas se han puesto bastante complicadas en el mundo del espectáculo, y es que tras darse a conocer la fatídica muerte de Octavio Ocaña y el ataque a balazos al autobús de la banda ‘La Adictiva’, en la carretera del Estado de México por hombres armados, las cosas no parecen calmarse en la farándula.

En su video, Mhoni Vidente inicia con lo siguiente: “Vienen más tragedias en el ambiente artístico, no nada más de Octavio Ocaña, viene más tragedias para un grupero que también veo que lo asesinan o lo acribillan”, comentó la clarividente originaria de Cuba, la cual se hizo bastante famosa en México y Estados Unidos.

Tras esta tremenda confesión, la también astrologa cubana, aseguró que matarán a un cantante de música grupera al finalizar su concierto, el cual tendrá una edad bastante joven y será porque está involucrado con personas cercanas a grupos delictivos, quien a pesar de no estar cercana a ellos también correrá con la misma suerte.

Después de revelar que matarán a un grupero, Mhoni Vidente confiesa que será un hombre, el cual rondará entre los 30 años, dejando a todos con la incógnita debido a que no revela el nombre del supuesto cantante: “Lo acribillan saliendo completamente de uno de sus conciertos, viene la situación muy caótica, va a ser aquí en México, en Sinaloa, Chihuahua, en las ciudades del norte”.

Para finalizar, la clarividente Mhoni Vidente, quien ganó popularidad en los últimos años debido a sus predicciones, asegura que, a pesar de que este supuesto cantante no tuviera lazos cercanos con grupos delictivos, sí tenía amigos cercanos a ellos, los cuales se convertirían también en “sus enemigos”:

De acuerdo con el portal ‘El Universal’ fue esta madrugada cuando se reportó este incidente, y es que todo comenzó luego de que el viernes aparecieran varias mantas en Mecatepec, en donde se lanzaba amenazas en contra de los empresarios responsables de la feria San Isidro, junto a los artistas que se presentarían en ella, fue al finalizar este concierto cuando el autobús de la banda fue agredido. Afortunadamente no hubo personas heridas ni lesionadas.

La vidente cubana no se quedó callada con sus visiones sobre lo que hay detrás de la muerte de Octavio Ocaña: “Una de las visiones que tengo es que la carta del ahorcado ya lo venía persiguiendo a Octavio, y la carta me dice que ya lo habían amenazado, ya venían cosas desde meses atrás…”, manifestó Mhoni Vidente.

Como se menciónó al inicio de la nota, Mhoni Vidente declaró que la bala que lo mató venía desde afuera del vehículo: “Sí era pistola de él, que la traía de encargo pero sólo con dos balas útiles, pero la visión que tengo es que la bala que lo mató… lo matan ya cuando choca pero la carta de la muerte ya lo venía siguiendo pero veo que la patrulla junto con otro auto venían siguiendo la camioneta, y al momento que no se quiere parar, porque temía por su vida”, añadió.

Para Mhoni Vidente, las cosas del caso de la muerte de Octavio Ocaña están por dar un giro inesperado cuando el actor se le manifieste a sus propios padres y pareja en sus sueños para revelarles lo que en verdad sucedió, pues según la vidente no ha podido descansar en paz.

El 13 de Noviembre asegura que llegará a su conclusión final el caso de Octavio Ocaña

La verdad sobre la muerte de Octavio Ocaña llegará a más tardar el próximo 13 de noviembre, según lo predijo Mhoni Vidente: “Hay más videos, hay gente que va a estar exponiendo el caso de Octavio y yo visualizo que para el día 13 de noviembre ya se va a dar una conclusión completamente, de qué bala lo mata a él, por qué lo dejan morir y por qué no le dan esos primeros auxilios…”, comentó.

Y también salió la carta del juicio para Octavio Ocaña: “No va a descansar, no ha podido llegar con Dios, no ha descansado hasta que él mismo por medio de revelaciones con la familia o alguien muy cercano va a decir quién lo mató pero es una situación triste. Se va a manifestar por medio de un sueño o revelación al papá o a la mamá para decirle quién lo mató y que él pueda descansar, pero la bala que yo visualizo, que lo mata vino desde afuera de la camioneta y no desde adentro”, finalizó. PUEDES VER EL VIDEO DE LA PREDICCIÓN DE LA MUERTE DEL CANTANTE GRUPERO APARTIR DEL MINUTO 5 AL 6 Y LA DE OCTAVIO OCAÑA APARTIR DEL 1:20 AL 5