Mhoni Vidente sorprende a los lectores de Mundo Hispánico con sus revelaciones

La psíquica y clarividente cubana asegura que, tras su predicción cumplida de frío brutal, ahora viene una fuerte ola de calor

Además, adelanta que Lupillo Rivera será papá y que Chiquis presentará a su nueva pareja

¡Lo que se viene! La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente, en sus más recientes revelaciones para Mundo Hispánico, asegura que, tras su predicción cumplida de frío brutal, ahora viene una fuerte ola de calor.

La vidente más querida por los hispanos, antes de iniciar con sus predicciones, comparte que los signos que traerán toda la suerte durante esta semana son Géminis, Leo y Escorpión, mientras que los números mágicos son 04, 08 y 27.

“Tenemos que cuidar el agua”: Mhoni Vidente

Según la carta del Sol, a partir del próximo mes “el sol no dará tregua”, ya que se sentirá una fuerte ola de calor como pocas veces durante todo el año en todo el mundo, principalmente en México y Estados Unidos, dijo Mhoni Vidente.

“Muy pocas lluvias, muy pocos tornados, muy pocos ciclones, tenemos que cuidar el agua, este año será muy seco, aparte que seguirán los sismos, febrero es el mes del sismo, seguirán en México, Estados Unidos, Chiapas, Costa Rica, Ecuador y Perú”.

Respecto a México, visualiza un sismo de 6.6 o 6.1 de magnitud, por lo que pide que se tomen las precauciones debidas.

En otra de sus predicciones, y de acuerdo a la carta de los Amantes, Mhoni Vidente predice que Javier ‘Chicharito’ Hernández regresará al futbol mexicano a finales de este año, ya sea para jugar en algún equipo del país o con la Selección Mexicana.

“Pero eso no es todo, se aleja de su ex mujer y ya lo veremos con una pareja nueva, que es una modelo, y vuelve a ser padre de un niño, y saldrá a la luz que uno de sus dos hijos no es de él”.

