Por último, la psíquica y clarividente cubana mencionó que estas luces avisarán de cambios repentinos en el clima: “Se adelanta el invierno, casi no va a haber otoño, el otoño no va a existir completamente y el invierno se empieza a adelantar desde noviembre y se visualiza un invierno muy crudo, por lo que hay que estar preparados”, finalizó (Archivado como: Mhoni Vidente predice lo peor para después del 21 de septiembre).

Su abuelita la crió

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita, y a los 14 años, iba a cumplir 15, me dice”:

“‘Mira, hija, aquí en Cuba no hay qué comer y la situación es muy complicada, tú eres muy guapa y aparte viene mucho extranjero, tú eres una de las soluciones para la familia’ y así es, la prostitución en Cuba, aunque digan que no, es una situación a la vista”. La psíquica y clarividente cubana confiesa que se empezó a prostituir a los 14 años con hombres muy poderosos que la ayudaron mucho y después se juntó con un hombre español.