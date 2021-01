“Este será un año crucial para el Gobierno de México, Joe Biden, Vladimir Putin, AMLO y el presidente Nicolás Maduro, van a tener un atentado o una enfermedad este año que va a ser muy fuerte”, dijo Mhoni y agregó “hay gente que los quiere quitar del poder, por eso se tienen que cuidar o no les conviene totalmente en ese giro por eso se tienen que cuidar y elevar completamente las oraciones para vivir y tener un año más en paz”.

Chicharito Hernández y un nuevo Papa

Mhoni Vidente Biden AMLO. Además Mhoni Vidente habló sobre el futuro del jugador mexicano de fútbol Javier El Chicharito Hernández, ya que ha estado circulando sobre una posible separación de su pareja.

“Chicharito siempre ha tenido problemas con sus parejas, como fue mujer en la otra vida tiene ese desplante de mujer, es muy celoso, hay rumores en cuestiones de infidelidad, cuando hizo un trío con el asesor”, aseguro Mhoni.

Por eso recomendó que no metan amigos a la casa, porque por experiencia lo dice, ya que “solamente están viendo qué se echan”, así lo dijo la vidente.

“Cuando el rumor, la infidelidad es tan fuerte y crees que tu hijo ya no es tuyo, ya no sirves, es mejor ser buenos amigos y no ser malos amantes y separarse de la mejor condición y eso ya se acabó”.

