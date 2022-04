En una de sus anteriores visitas, la vidente más querida por los hispanos compartió su sentir sobre la desaparición de esta joven hispana de 18 años de edad: “La visión que tengo es que está en un pozo cerca de donde la dejaron, un pozo de agua, como si fuera una caverna. A la niña la encontrarán ahí, pero lamentablemente no veo una situación favorable…”.

Habla sobre la polémica que enfrenta Karol G

A continuación, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente dirigió sus energías a la también cantante colombiana Karol G, quien recientemente sacó a la luz el tema musical Provenza, donde dice: “Estaba con alguien, pero ya estoy free. Tú estás para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás”, a lo que Mhoni comentó:

“A Anuel (su ex pareja) no le gustó y le mandó contestar en su Instagram y le dice que parece que no lo ha olvidado y sigue hablando de él, pero ella se rió. Aquí te das cuenta que cuando te quedas tan ligado con una persona, como con Anuel, que se encontró con una pareja muy dispareja o ambos se parecen mucho, y a Karol G la veo muy renovada, reinventándose, muy feliz y cantando como nunca”.