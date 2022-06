Luego de que cambiara su look, Mhoni Vidente se refiere a Christian Nodal como el ‘hermano menor’ de J Balvin, aunque confesó que a ella en lo personal sí le gustó, contrario a lo que opinan muchas personas que lo han destrozado en redes sociales y le han hecho cientos de memes. De la razón por la que se hizo un nuevo tatuaje, cerca de la nariz, dijo.

La vidente más querida por los hispanos, ya con más de 2 millones de seguidores en su canal, no dejó pasar mucho tiempo para referirse al cantante mexicano Christian Nodal, quien ha estado en boca de todos desde hace varias semanas tras su rompimiento con la también cantante y actriz Belinda , pero ¿qué le depara el futuro?

La psíquica y clarividente cubana visualiza una terrible pérdida en el medio artístico

De acuerdo con la carta de El Ahorcado, Mhoni Vidente visualiza que una personalidad del medio artístico de México fallecerá muy pronto: “Estaban diciendo que Chabelo estaba enfermito de cáncer, pero ya lo veo mejor de todas las formas posibles, pero esta carta me dice también que gente muy importante fallecerá por enfermedad, no por atentado, aunque no solo será uno, sino que serán varios”.

La psíquica y clarividente cubana aseguró que primero morirá un hombre, luego una mujer y por último otro hombre, todos arriba de los 70 años de edad: “Son íconos de México y de América Latina, por lo que hay que seguir rezando y saber que uno vivió su época y dejó algo muy bueno” (Archivado como: Mhoni Vidente comparte reveladoras predicciones para los primeros días de junio).