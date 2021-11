Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, Mhoni Vidente comentó que noviembre se trata de un mes cabalístico y no por nada es el “11-11” (día once del mes once): “Lo que sea en el cielo , se hará en la tierra”, expresó antes de revelar que hay dos cartas que dominarán durante los próximos 30 días.

“Por eso la carta de la salvación, que es la carta del Mago, me dice: ‘pide que se dará’, así que pidan, recen, sean más espirituales, crean en Dios y díganle ‘no’ al diablo y a Lucifer deténganlo completamente y detengan esas visiones”, finalizó la vidente más querida por los hispanos, quien invitó a sus seguidores para que no se pierdan la segunda parte de sus predicciones (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Lo que muchos no sabían: la vidente es ‘huérfana’

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años: “Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México”.

“Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita, y a los 14 años, iba a cumplir 15, me dice: ‘Mira, hija, aquí en Cuba no hay qué comer y la situación es muy complicada, tú eres muy guapa y aparte viene mucho extranjero, tú eres una de las soluciones para la familia’ y así es, la prostitución en Cuba, aunque digan que no, es una situación a la vista” (Archivado como: Mhoni Vidente da a conocer sus predicciones para el mes de noviembre).