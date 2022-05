De inmediato, Mhoni Vidente dijo que el tercer secreto de la Virgen de Fátima no ha sido revelado, pero este habla de tres días de oscuridad, por lo que mucha gente se pregunta sí realmente el sol se va a esconder: “Yo los visualizo este año, se va a oscurecer una parte del mundo entero, recordemos que por eso son los eclipses”.

Pero antes de entrar de lleno con sus revelaciones, la vidente más querida por los hispanos recomendó a sus admiradores que tengan mucha fe para poder mover al mundo y al espíritu y así estar mejor: “El espíritu no se desvanece, lo que muere es el cuerpo y el alma, el alma es quien trae la sangre, por eso la sangre es tan valiosa”.

“Eso es verdad. La visión que tengo es que Eduardo se está enredando en ese tipo de situaciones y yo creo que le viene una demanda fuerte para saber quién se quedó con ese dinero, pero eso de estar pidiendo dinero escudándose en la religión no se vale, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y volver a hacer películas y novelas”, expresó la psíquica y clarividente cubana.

A continuación, Mhoni Vidente se refirió al actor mexicano Eduardo Verástegui, quien manifestó su apoyo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace apenas unos meses, y recientemente ha sido señalado por cometer fraude. De acuerdo con información de Chisme No Like, el exintegrante del grupo Kairo “se ha caracterizado por ser religioso y recaudar donaciones para labores altruistas”, sin embargo, él y sus familiares se habrían quedado con ese dinero.

¿Es cierto que el presidente de Rusia padece una grave enfermedad?

Para terminar con sus predicciones, Mhoni Vidente respondió si es verdad o no que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, padece cáncer de próstata: “Es un rumor, él no dice nada, los gobiernos socialistas y comunistas son muy herméticos. Dicen que será operado, pero no crean que está acabado, quien se va a quedar en su lugar mientras se recupera es diez veces peor que él”.

Pero eso no sería todo, ya que la vidente más querida por los hispanos reveló que el mandatario pretende lanzar una bomba o misil nuclear en Ucrania y así terminar de una vez por todas con la guerra: “A Putin le sale la carta de El Diablo, la cual señala que no lo van a vencer, ni siquiera el cáncer lo va a matar, no van a poder hacer nada contra él porque tiene una misión malévola y un espíritu maligno detrás de él y dentro de él”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el primer fin de semana de mayo