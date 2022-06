Mhoni Vidente sorprende una vez más a sus seguidores

La psíquica y clarividente cubana comparte reveladoras predicciones para el primer fin de semana de junio

Recientemente, comentó que el cantante mexicano Christian Nodal está recibiendo brujería

Cuando nadie lo hubiera esperado, pues hace apenas unos días compartió con sus seguidores sus predicciones de lo que vendrá en este sexto mes del año, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente compartió expresó sus revelaciones para el primer fin de semana de junio y simplemente es de no creerse.

La vidente más querida por los hispanos, quien recientemente comentó que el cantante mexicano Christian Nodal está recibiendo brujería, no esperó mucho tiempo para decir que, de acuerdo a la carta de La Estrella, los signos que traerán toda la suerte son Géminis, Cáncer, Libra y Acuario, mientras que los números mágicos son 03, 07 y 21.

Mhoni Vidente muestra la carta de El Ahorcado

A continuación, Mhoni Vidente sacó la carta de El Ahorcado, la cual está detrás de la cantante colombiana Shakira, quien lamentablemente está en la polémica total luego de que se dijera que supuestamente su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista español Gerard Piqué, le habría sido infiel.

“Visualizo que puede pisar la cárcel por uno o dos días por cuestiones legales, pero eso no es nada, pues siguen los rumores que Piqué ya no está viviendo con ella, ya que Shakira lo ‘pescó’ con un nuevo amor, pero no han dicho si fue con un hombre o una mujer. Para mí que es una modelo internacional de 22 a 23 años. Visualizo una separación entre Piqué y Shakira”, expresó.