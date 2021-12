“Pero vamos a hablar de eso de el virus que está atacando completamente a la humanidad, otra vez con esta cepa nueva que se llama ómicron que ya se está fusionando con la cepa Delta.”, dijo Mhoni. “El coronavirus es un virus inteligente, creado y hecho por el ser humano está siendo todavía más agresivo para enero o principios de febrero , en toda está siendo todavía más agresivo para que no se pueda controlar con la humanidad.”, aseguró la vidente. Archivado como: Mhoni Vidente predicciones diciembre

La cubana, expresó que las cartas le avisaron que el virus de SARS-COV19, estará atacando nuevamente a la humanidad y con la nueva variante Ómicron, será aún más mortal debido a que se fusionará con la variante Delta. La psíquica, aseguró que el coronavirus fue creado por los humanos y que seguirá siendo bastante agresivo; Mhoni, menciona que será peligroso de enero a febrero y no será fácil controlarlo.

La vidente, asegura que la cuarta ola contra COVID-19, empezará esta semana y caerá los días previos a Navidad. Mhoni Vidente, aseguró que se verá afectada toda América Latina y Estados Unidos por los contagios de COVID-19 y que, se tendrán que tomar las suficientes precauciones para no sufrir lo mismo que algunos famosos.

Mhoni Vidente predicciones diciembre: ¿Más muertes?

Otro de los temas que salió a relucir en las cartas, se trata de las muertes que han envuelto al medio del espectáculo e inclusive, la carta de la muerte está presente, demostrando que las tragedias no parará. Mhoni, predice que uno de los políticos más importantes de América Latina fallecerá por la COVID-19 y fue alguien, quien se negó a creer en su existencia.

“También de los hermanos Castros, está el papá de Daniela Castro quien fallece por el coronavirus y te das cuenta que te tienes que cuidar, que la ‘Carta de la Muerte’ va a seguir galopando en todos los sentidos”, mencionó la cubana. “Para seguir, las tragedias en el mundo grupero y en el mundo del artístico vendrán. Veo que un político muy importante de América Latina muere por culpa del virus que se decía y que se negaba a creer, si no es el presidente de Brasil viene siendo el presidente de Venezuela, que se negaba por cuestiones de no creer en el virus y que lo viene atacando completamente, ahí se dan cuenta que hay que tomar todas las precauciones, no se confíen.”, expresó la vidente. Archivado como: Mhoni Vidente predicciones diciembre