Antes de continuar con sus reveladoras predicciones, Mhoni Vidente quiso dejar en claro que no le importa ningún partido político, lo único que le interesa es el pueblo: “Que vuelvan a tener ese valor, esa fuerza, de salir a las calles a votar. Voten por el que quieran, pero no dejen de votar”.

“Tamaulipas, el crimen azotando, quitando a unos y matando a otros. Tamaulipas será uno de los estados más controversiales y polémicos, es un estado que todo mundo lo quiere por la fuerza en cuestiones de la mafia, candidatos que se sacaron del poder, la que era panista, no fue, un senador que no entiende de su estado y un gobernador actual que no quiere dejar el poder”, comentó la psíquica y clarividente cubana.

¿Cómo nació el nombre de Mhoni?

En una entrevista para Mundo Hispánico, Mhoni Vidente compartió el origen de su nombre: “El nombre de Mhoni viene de la palabra ‘money’, de dinero, porque mi abuelita va y le dice a María, que era mi madre, y mi papá se llamaba José: ‘María, María, te sacaste el bombo’ (como se le conoce a la lotería en Cuba), y le dice: ‘Si, acaba de nacer mi hija'”.

“‘No, no, te sacaste 5 mil dólares en el bombo’, que era un dineral en Cuba, y desde entonces, me dijo mi abuelita: ‘¿Sabes qué?’, me decían ‘money’ como dinero, porque atraía mucho la suerte, y después yo, ya cuando me cambio el nombre legalmente, hago el nombre de ‘Mhoni’, porque M significa mujer, H significa hombre y ‘Oni’ significa uno, o sea, la transformación del nombre”.