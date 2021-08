Mhoni Vidente revela sus predicciones para el mes de agosto

Pero no sólo eso, la vidente más querida por los hispanos, con un sinfín de predicciones cumplidas, ha mencionado sobre los importantes cambios que vendrán en México, Estados Unidos y demás partes del mundo, donde sucesos sin precedentes se han venido desarrollando y por fin, a través de las cartas se podrá revelar lo que está sucediendo.

“Hablando de México definitivamente la ‘Carta del Ahorcado’, me dice que en el mes de agosto, con la encuesta que hicieron, con los expresidentes de México si son juzgados o no.”, mencionó como primera parte, Mhoni Vidente, ya que ha sido una de las cuestiones más habladas durante estos días y que sin duda, a muchos políticos ha tenido preocupados.

De acuerdo con la vidente, para México vienen cuestiones bastante importantes ya que hay una carta que viene rigiendo y es la ‘Carta del ahorcado’, donde en este mes de agosto se registrarán hechos más relevantes en cuestión de la política, donde muchos tendrán que cuidarse para no perder sus puestos ya que por la consulta ciudadana, que fue hace un par de días, podrá significar un cambio en el país.

“Definitivamente la ‘Carta del Ahorcado’ me dice que en cuestiones de estar juzgando a expresidentes como un Felipe Calderón o un Ernesto Zedillo, definitivamente si van a involucrar a personas de poder, muy importantes en México en cuestiones de presidentes, de cancilleres, gente de poder muy fuerte en años pasados.”, predice la vidente, mientras enseña la carta que salió para México.

Mhoni Vidente predicciones para agosto: Una cacería

Y al parecer, las cosas para los políticos mexicanos no estarán en uno de sus mejores momentos, ya que la psíquica ha predicho a través de las cartas, que pronto se desatará una cacería para todas las personas que tienen o tuvieron cierto poder en México a través de la política, por lo que la justicia estaría próximas a acontecer.

“Y me dice que si la carta de la justicia, junto a la carta del ahorcado, me dicen que si se suelta una cacería de brujas contra gente política de años pasados.”, mencionó para los lectores de MundoHispánico, mostrando el panorama que sucederá en los próximos días, donde la situación se pondrá color hormiga con la votación que se llevó a cabo, donde el gobierno de México juzgará e investigará a sus ex mandatarios.