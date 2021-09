La vidente respondió con ayuda de las cartas del tarot, una de las preguntas que todos los mexicanos han temido con saber. Ella mencionó que habrá un sismo en los próximos días pero no necesariamente será el 19 de septiembre; recordemos que hace semanas, Mhoni predijo que habría un fuerte sismo en México y el día 7 de septiembre, tembló después de 4 años.

“El día 19 de septiembre, no veo ningún sismo”, confesó la cubana en el video que compartió El Heraldo. Tal predicción debería tener tranquilos a los mexicanos, hasta que se dio a conocer que probablemente habrá más actividad sísmica que tener en cuenta y con la que los pobladores de esa nación deberán tener cuidado. Archivado como: Mhoni Vidente predicción sismo

Ante el principal temor de la población mexicana, Mhoni Vidente aclaró si las cartas muestran un nuevo sismo este 19 de septiembre. Ella confiesa que en el tarot, no marca la existencia de un posible sismo para el día más temido de la población mexicana y el cual ha estado marcado por dos sismos: el de 1985 y 2017.

“La carta de ‘El sol’ me está señalando que sólo será el puro susto, nada más estaremos moviendo todas esas energías, para que ahora sí todas las energías negativas estén un poco más quietas.”, afirmó Mhoni señalando la carta de ‘El Sol’ y la que estaba dándole las respuestas necesarias sobre una de las preguntas más destacadas de esa sesión.

Mhoni Vidente explicó que había salido en el tarot la carta de ‘El Sol’, ahí aparece que solo será un susto el que los mexicanos tengan el día que se presente el siguiente sismo, no tendrá daños relevantes en la población. Este sucederá debido a las fuertes energías que se estarán moviendo en el país.

“Pero sí veo un sismo después del 21 de septiembre, en los próximos días.”, predice Mhoni explicando que en el día que más temen la aparición de un sismo, no sucederá. Por ese motivo, los mexicanos podrían relajarse de tener que estar esperando a que un nuevo movimiento telúrico se desarrolle.

Mhoni Vidente explica que después del 21 de septiembre, si se podrá desarrollar un fuerte sismo que asustará a los mexicanos. En el sismo anterior, la vidente acertó con su predicción y ocurrió el día 7 de septiembre. Por tal motivo, los consejos que ofrece a su público no deberían pasar desapercibidos.

“Hay que estar prevenidos”

La única recomendación que hace la astróloga, es de estar al pendiente de los días posteriores al 21 de septiembre ya que podría ocurrir un evento no tan catastrófico pero sí que asuste a los mexicanos y que por esa razón, deberían tomar en cuenta las palabras de Mhoni ara estar prevenidos.

“El día 19, que cae en domingo, no. Yo creo que lo va a brincar después. Así que hay que estar prevenidos, así que hay que aguantar el susto.”, comentó la cubana en sesión con El Heraldo. No es la primera vez que habla de un sismo para México, pero sí que aclara que el temido 19 de septiembre no traerá fatales consecuencias.