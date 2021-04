Fue a través de una trasnmisión en vivo que realizó hace apenas unos días en su canal oficial de YouTube , donde tiene más de un millón 600 mil suscriptores, que la vidente más querida por los hispanos no se guardó nada en sus revelaciones.

“Todos tenemos que estar unidos en esto, por eso hicieron ahora la cumbre en Estados Unidos y mucha gente muy poderosa se juntó porque las próximas guerras van a ser por el agua, no por el petróleo, ni por el oro, ni por el dinero, no, las próximas guerras que va a haber en el mundo serán por el agua”.

Visiblemente molesta, la vidente más querida por los hispanos resaltó la importancia de cuidar la naturaleza: “Nosotros no nos damos cuenta, porque seguimos abriendo la llave y sale agua, pero en los campos no ha estado lloviendo”.

Mhoni Vidente se comunica con Dios

En otro tema, la psíquica y clarividente cubana afirmó que muchas personas le han compartido que no saben por quién votar en las próximas elecciones en México, además de confesar que ella conecta con Dios mientras está caminando.

“Cuando yo camino, voy rezando el rosario, mucho creen que voy hablando sola, pero voy rezando y me comunico con Dios y caminando me topo con mucha gente que me pregunta por quién votar. Es terrible la situación, que jod… de candidatos tenemos”.