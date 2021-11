De acuerdo con la carta del Tres de Espadas, Mhoni Vidente expresó que quien está nuevamente en ‘el ojo del huracán’ es el futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández, ya que sigue en problemas con su exesposa y madre de sus dos hijos, la modelo Sarah Kohan, a quien no quiere darle los dos millones y medio de dólares que le pide de pensión al mes.

“La UNAM no tiene ningún partido (político), son autónomos y son jóvenes que están creando el futuro, están creando a México, así como el Poli (Instituto Politécnico Nacional) y otras universidades, que deben de ser independientes, autónomas y libres de criterio, pero esta carta me dice que vienen manifestaciones, provocaciones y cosas muy fuertes contra la UNAM y el gobierno”, dijo Mhoni Vidente, quien adelantó que esta situación se saldrá de control, por lo que recomienda llegar a un diálogo.

¿Qué nos espera para noviembre?

Por último, la vidente más querida por los hispanos no se quiso despedir de sus seguidores sin antes advertirles que noviembre, el mes 11, será un mes cabalístico, pues se trata del ‘mes de Dios’: “Por eso la puerta de Dios es el 11-11, vienen cosas muy positivas, por lo que hay que retomar ciertas acciones para comenzar a crecer y no caer en provocaciones”.

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años: "Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México".