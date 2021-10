“Va a ser un día de movimientos fuertísimos en todas partes, pero eso no es nada, ya que la carta del Sol junto con la carta de la Muerte me indican que los volcanes seguirán activos y aparecerán dos nuevos que estaban dormidos y despertarán más fuertes que nunca, uno en América y otro en Europa”.

¡Mucha atención! La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente no se guardó nada en esta ocasión y asegura que la periodista Paty Chapoy, conductora del programa Ventaneando, tiene un “problema muy grave” de salud , además de predecir que nuevamente habrá una caída de las redes sociales en todo el mundo.

“La carta del Sol, junto con la carta de la Muerte, me indican que habrá cambios totales en todas las formas y más en cuestiones de gobierno, por eso se visualiza otra vez la caída de las redes sociales en todo el mundo durante tres días completos de oscuridad. El ser humano estará ‘a oscuras’ en cuestiones de Internet”.

Estas mismas cartas le dicen a Mhoni Vidente que habrá un descenso en la temperatura “como nunca se había visto”, pues donde antes no nevaba ahora caerá nieve, con temperaturas de 15 a 20 grados bajo cero en ciudades completas, sin luz.

Residente vs J Balvin

Sobre el ‘pleito’ que tuvieron hace unos días los cantantes Residente y J Balvin, y que muchos pensaron que se trató de una estrategia de marketing, Mhoni Vidente aseguró que no fue así, ya que el puertorriqueño es una persona complicada y siempre busca la confrontación.

“Él cree que tiene toda la razón y a lo mejor en parte sí, pero no toda, y a J Balvin le vale, él está en lo suyo, en hacer negocio, él cree que la postura de los Latin Grammys no es lo conveniente y por eso él no se muestra a favor”, expresó la vidente más querida por los hispanos.