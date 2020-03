Mhoni Vidente anuncia que se avecina una pandemia peor que la del coronavirus

Aconseja cuidar el dinero y consumir productos locales para poder superar la crisis

Además pidió a la gente no preocuparse de esta enfermedad que dijo, no los va a matar

Mhoni Vidente anuncia que se avecina una pandemia peor que la del coronavirus (Covid-19) y que será económica, aconseja cuidar el dinero y consumir productos locales para poder superar la crisis, además pidió a la gente no preocuparse de esta enfermedad que dijo, no los va a matar, esto durante un video que transmitió a través de Youtube.

La cubana subió un video el pasado martes en el que explica la difícil situación que prevé tras el coronavirus, básicamente pide a la gente que no pare actividades desde su casa, además asegura que las personas jóvenes están seguras y que sobrevivirán a este virus que ya está prácticamente en todo el mundo.

El material lo subió a través de la plataforma de Youtube y logró la reacción de decenas de personas que dieron su punto de vista en el video. A continuación te dejamos la predicción que hizo Mhoni Vidente sobre el panorama que se avecina para México por las medidas adoptadas para la contención del coronavirus (Covid-19)

“Hay cosas muy importantes que tenemos qué decir, yo lo acabo de comentar en un video, el señor presidente López Obrador acaba de decir que estamos en fase 2 del coronavirus (Covid-19), el virus maldito, hay que cuidarnos, el contagio va a ser más fuerte, a partir del día 27, 29 de marzo hasta el día 17 o 23 de abril, casi 3 semanas, un mes, mucho tiempo”.

“Pero el contagio va a estar constantemente en todo en todos lados y en todas partes, hay que cuidarse, hay que cuidar el dinero, la economía en todo el mundo, eso va a ser la pandemia peor señores, definitivamente tenemos que se fuertes y conscientes de lo que pueda pasar”.

“Ya les dije, si ven que sus líderes en el país que sea, no los ayudan, no los guían, ustedes solos traten de solucionar las cosas, traten de cuidarse más, de cuidar al adulto mayor, el joven, va a llegar un momento en que todo el mundo va a tener el virus, y todo el mundo se va a curar solo”.

“Si estás en tu casa no dejen de trabajar, inventen cosas, reinvéntense, ¿Qué significa eso? Fabriquen, pónganse a tejer mantelitos, ocúpense más, traten de empezar a vender cosas, consuman cosas cerca de su casa si la vecina tiene hamburguesas deme dos, oiga vecino está arreglando los pantalones, ayúdeme, yo le pago”.

“Necesitamos refresquitos, unas tortitas, el tamal de la esquina, no dejen de consumir señores, el joven está fuerte, los jóvenes están fuertes, por más que les de ese virus no los va a matar, ni le va a hacer cosquillas, eso dejénselo para la gente mayor, el chiste es no salir, la gente joven la va a librar, somos fuertes, a parte la virgen de Guadalupe está con nosotros”.

“No dejen de consumir sus taquitos, no dejen de seguir trabajando, júntense su ropita y véndanla baratita, no tan cara, no sean abusivos, tienen que seguir trabajando, la economía, nos va a llevar la chingada señores, así más claro no lo puedo decir, yo sé que el presidente tiene ganas de sacar adelante, pero no va a poder”.

“Si nosotros no nos empeñamos a sacar adelante al país, no va a haber poder humanos que nos saque, empezarnos a reactivar, ya saben, que se reactive la economía en cuestiones de turismo y nos vayamos en el puente de mayo, no nos podemos ir ahora en Semana Santa, es lo mejor que podemos hacer”.

“No crean que por estar en la casa ni están de vacaciones los niños porque deben seguir estudiando, ni la gente está de vacaciones en su casa porque tiene que seguir trabajando desde su casa, no se dejen señores, porque la competencia va a estar muy fuerte, tienen que empezar a hacer cosas”.

Estas fueron las palabras de Mhoni Vidente sobre la pandemia que visualiza para México y el mundo tras las acciones de contención por el coronavirus.