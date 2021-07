“Vivir en Estados Unidos, que yo vivía en Burbank, California, te hace muy sensible con los hispanos, con los paisanos, con los mexicanos”, comentó la psíquica y clarividente cubana, quien aseguró que, durante su estancia en Estados Unidos, se asombró mucho con los hispanos por su cultura del trabajo y el esfuerzo, además de que no se olvidan nunca de los suyos.

¿Cómo nació el nombre de Mhoni?

“El nombre de Mhoni viene de la palabra ‘money’, de dinero, porque mi abuelita va y le dice a María, que era mi madre, y mi papá se llamaba José: ‘María, María, te sacaste el bombo’ (como se le conoce a la lotería en Cuba), y le dice: ‘Si, acaba de nacer mi hija'”.

“‘No, no, te sacaste 5 mil dólares en el bombo’, que era un dineral en Cuba, y desde entonces, me dijo mi abuelita: ‘¿Sabes qué?’, me decían ‘money’ como dinero, porque atraía mucho la suerte, y después yo, ya cuando me cambio el nombre legalmente, hago el nombre de ‘Mhoni’, porque M significa mujer, H significa hombre y ‘Oni’ significa uno, o sea, la transformación del nombre”, concluyó la vidente más querida por los hispanos.