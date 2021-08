En primer lugar, Mhoni Vidente aclaró que no se trata de la llegada del Anticristo, pues éste aparecerá diez años después, sino que se trata de los súbditos del diablo, o el mismo Lucifer, quienes están empezando con sus jugadas de ajedrez.

¡De no creerse! La psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente revela quiénes tienen pacto con el diablo para gobernar el mundo en su video más reciente en su canal oficial de YouTube , publicación que a la fecha tiene más de 60 mil vistas. Además, sorprendió al decir que de entre Biden, Obama y Trumo, uno de ellos “definitivamente no llegará vivo al 2024”.

El primer mandatario en hacer su aparición es Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien Mhoni Vidente describió como “aguerrido, fuerte y con el mismo demonio” en ese país, al que no ha querido soltar desde que llegó al poder.

“Quiere empezar a entrar a Nicaragua, México, Perú, Colombia y Bolivia. Gracias su inteligencia y su fuerza demoniaca, Vladimir Putin seguirá dominando”, dijo Mhoni Vidente, quien dejó en claro que el presidente de Rusia no es el Anticristo, como se ha rumorado.

“También quitará a los gobernantes de Argentina y de Brasil, ya que no le interesan ese tipo de fuerzas y ya no los quiere en el poder. Putin, con esa fuerza maniaca y diabólica, empezará a poner a sus candidatos y a gente a sus órdenes”.

Y cuando nadie lo esperaba, la vidente más querida por los hispanos aseguró que Vladimir Putin comenzará a quitar a presidentes de América del Sur: “El primera será Nicolás Maduro, pues ya no le sirve y ya no lo quiere en la presidencia de Venezuela”.

“La carta del Mago me está diciendo que hay una revelación divina: quieren a México. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezarán a pelear porque ambos quieren a México a sus órdenes, por lo que Andrés Manuel López Obrador no la tendrá nada fácil”.

Mhoni Vidente habla sobre Joe Biden

Casi para finalizar con este tema, ahora toca el turno al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien Mhoni Vidente no ve con tanta fuerza para poder gobernar, aparte de que los Obama pusieron a Kamala Harris para que sea la próxima presidenta.

“Van a quitar del tintero a Donald Trump, no le van a dar ningún poder, no le van a dar ninguna fuerza, habrá atentados en contra de él y definitivamente no llegará vivo para el 2024, así que le dejarán el camino libre a Kamala Harris”.