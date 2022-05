“Esa condición se debe a que le hicieron brujería cuando estaba con la ex, que le puso ‘los cuernos’ con su asesor espiritual, por lo que te das cuentas que las energías que manejaba esta persona le cayeron al Chicharito y últimamente ha caído en depresión y angustia, pero todo esto es brujería y una energía negativa muy fuerte detrás de él”.

“La herencia es un regalo que te da Dios, tú no lo trabajaste, lo trabajaron ciertas personas que te quieren dejar un pedacito de su trabajo o su luz, pero en este caso, va a terminar peor porque Sarita, asesorada por su madre, Sara Salazar, va a demandar a sus hermanos. José José toda su vida estuvo embrujado”, compartió Mhoni Vidente.

A continuación, la psíquica y clarividente cubana expresó que, en vida, el cantante mexicano José José no supo criar bien a sus hijos José Joel, Marysol y Sarita: “Están peleadísimos José Joel y Marysol porque repartieron la herencia y su mamá (Anel Noreña) le dio más dinero a él, por lo que ahorita están ‘agarrados del chongo’ por una situación que pueden arreglar'”.

Mhoni Vidente predice que Will Smith se divorciará

Por último, Mhoni Vidente no tiene las mejores noticias para Will Smith luego del bochornoso momento que tuvo en los premios Oscar al darle una cachetada al comediante Chris Rock en pleno escenario por ‘defender’ a su esposa, Jada Pinkett Smith: “Will Smith se divorcia”.

“Ya están en trámites con abogados muy importantes para saber con qué se queda él y con qué se queda su esposa, sus hijos están muy dolidos, pero a Will Smith le sale la carta de El Ahorcado, la cual me dice que no ha podido salir de la depresión de los Oscares, y que Jada ya trae novio, quien es su entrenador espiritual”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).