“La carta de la Muerte me está diciendo que a muchos famosos, gente que está enferma de ese virus (refiriéndose al Covid-19), se los va a llevar la muerte, así como lo oyen, el que no se alcanzó a ir se va a ir en febrero, que es el mes de la terminación total de ese virus”, expresó la psíquica y clarividente cubana, quien aseguró que el coronavirus llegará a su fin el próximo 21 de marzo.

“La carta de la Torre está detrás de Daddy Yankee a los 46 años (los cuales cumplirá en unos días más), esto me indica que él ya no quiere seguir en el mundo de ‘la cantada’, en el ambiente artístico, pues ahora quiere ser productor de películas, de grupos nuevos, de gente importante”.

¿Qué viene para Karol G?

A punto de terminar con sus predicciones para el mundo del espectáculo en febrero, la vidente más querida por los hispanos se dirigió a la cantante colombiana Karol G, de quien dijo que no puede ocultar su despecho por la relación que tiene su expareja, el también cantante Anuel AA.

“Todavía se ve que lo sigue queriendo, pero eso ya pasó: ‘ y si no me acuerdo, no pasó’. Karol G fue muy marcada por Anuel en todos los sentidos, pero no se ve que ellos vayan a regresar, es más, él ya será papá con su pareja. Karol G, si antes estaba arriba, ahora va a estar abajo, se tiene que cuidar de las depresiones, angustias, malas vibras y brujerías, pues no la va a tener nada fácil en este año”.