“Si tu crees que Mhoni Vidente te ha acabado de asombrar, no, va a haber más, porque de Dios no va haber un limite para que sigas creyendo en él. La situación de esta muchacha de Nuevo León, mi opinión y mi visión es que la mataron el mismo día y fueron dos personas, dos hombres”, dijo Mhoni.

¿No volverá hablar del tema?

En su explicación sobre su predicción asegura que el caso de Debanhi fue como un reality show, la cubana lanza advertencia a los padres de familia que cuiden muy bien a sus hijos y viceversa. También menciona que no hay que confiar en nadie como lo hizo Mario Escobar que confió en la Fiscalía.

Luego Mhoni afirmó que ya no iba a comentar nada sobre ese tema: “Ya se acabó eso, ya no voy a comentar nada, ya él (Mario Escobar) tiene un cuerpo en que rezar, encontró a la señorita Debanhi. Si encuentran o no al culpable, se me hace muy difícil, así que ya a darle vuelta a la pagina”, finalizó en su video. Archivado como: Mhoni Vidente miedo Debanhi Escobar. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .