“Este hecho marcó completamente la historia del país, pero una de las revelaciones que tengo es que ‘el que no está y se hace presente’, va a volver a dominar. La carta de El Emperador me dice que en el 2024 Colosio se hará presente en el pueblo de México, recuperando otra vez su fuerza, su valor y sus ideas de llevar a México a la libertad”.

Luego de compartir que se la pasó de lo mejor en su cumpleaños, el pasado 21 de marzo, Mhoni Vidente habló “del que no está y quería ser”, refiriéndose a Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional y quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, en México.

Pero aquí no acabaría su revelación, ya que Mhoni Vidente compartió que visualiza que en el próximo 2024 el hijo de Luis Donaldo Colosio llegará a la presidencia de México ‘gracias’ a su padre: “Gracias al espíritu, que ya no está, pero sigue gobernando sobre el pueblo mexicano. Es una visión que tengo desde hace tiempo”.

Mhoni Vidente no dudó en decir que ella está muy conforme por la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México, pero le pidió a la gente que le dé tiempo: “Hay mucha gente que está opinando por opinar porque siempre habrá personas que no estén conformes con cualquier situación”.

¿Se viene otra pandemia?

Luego de que se diera a conocer que en China surgió un nuevo brote de contagios, se le preguntó a Mhoni Vidente sí esto podía pasar en México: “En el momento en que los mexicanos se contagiaron del coronavirus, la población se hizo inmune, gracias a las vacunas, por eso cada vez más se reducen los contagios y las muertes”.

“Visualizo que no habrá ninguna cepa nueva en México ni en América Latina, caso contrario a China, donde se aislaron mucho y no se permitieron contagiarse, por eso les dio el rebrote y se están contagiando a los que nunca les dio, así que no se alarme nadie”, compartió la vidente más querida por los hispanos.