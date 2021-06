Mhoni Vidente no dejó escapar la ocasión para compartir que gracias a la NASA, a gente muy expermientada, se hará del conocimiento que los extraterrestres “somos nosotros mismos en la puerta del tiempo”: “Regresamos del año 3000 para nuestra era para no acabar con el mundo y por eso se están visualizando naves espaciales y gente de otra época”.

Por si fuera poco, Mhoni Vidente compartió que de esta manera las personas podrán sentirse seguras en un país que no es el suyo, en un país que les abrió las puertas: “Así que no todo está perdido”, expresó la vidente más querida por los hispanos.

Dijo que haber vivido en Estados Unidos (Burbank, California), la hizo muy sensible con los hispanos, con los paisanos, con los mexicanos, ya que durante su estancia se asombró mucho con ellos por su cultura del trabajo y el esfuerzo, además de que no se olvidan nunca de los suyos.

Mhoni Vidente vivió en España

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita”, confesó en exclusiva para Mundo Hispánico.