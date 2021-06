Mhoni Vidente horóscopos viernes. La psíquica más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, revela una vez más sus horóscopos para este fin de semana del 4 al 6 de junio, exclusivo para los lectores de Mundo Hispánico, en donde sabrás que es lo que te espera en los siguientes días a través de tu signo zodiacal.

En esta ocasión, la astróloga cubana nos comparte sus predicciones con la ayuda de los astros y las cartas del Tarot, quienes te tienen preparados golpes de suerte, o incluso un nuevo amor esta por tocar tu puerta, en los próximos días, así que no te atrevas a salir de tu casa sin antes descubrir tu destino.

ARIES

Fin de semana de estar con mucho ánimo de salir y conocer tu nuevo amor, recuerda Aries que tu signo es fuego y necesita de una pareja para desenvolverte más en tu vida diaria. Ten cuidado el viernes trata de no meterte en problemas que no son tuyos y estar más prudente. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda o te pagan tus comisiones. Se juntan tu familia para festejar un cumpleaños, arreglas tu carro de las llantas recuerda manejar despacio que por eso se te dañan muy seguido.

Un amor te busca para regresar si no quiere volver dáselo, pero trata de no quedar peleado con nadie. Compras ropa y cambias de look, cambias la sala de tu casa. Te vas de día de campo el domingo con tus amigos. Eres muy carismático amigo de Aries y eso hace que siempre estés rodeado de amigos leales en tu vida. A los Aries casados paciencia porque les viene algunos pleitos, tus números de la suerte son 21,33,90.