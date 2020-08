No hagas planes para este fin de semana sin antes leer las predicciones de Mhoni Vidente

La psíquica y clarividente cubana predice los horóscopos del fin de semana (del viernes 21 al domingo 23 de agosto)

Atención a las personas bajo el signo de Leo, que será un fin de semana para reacomodar la casa, según Mhoni Vidente

En exclusiva para los lectores de Mundo Hispánico, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte las predicciones para los horóscopos del fin de semana del viernes 21 al domingo 23 de agosto.

Es muy importante que pongas atención a lo que tiene que decir la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, en estos tiempos en que la situación actual en el mundo no es la mejor.

Mhoni Vidente empieza sus predicciones de horóscopos con los signos de Aries, Tauro y Geminis para este fin de semana de agosto.

Aries. Viernes de estar haciendo varios cambios en tu trabajo y proyecto laboral. Recuerda que estos días son muy importantes para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente de papelería y estar al día. Te llega la invitación de salir a cenar con un amor nuevo, recuerda que estás en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes, tú viste de colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Decide tomar un curso los fines de semana para estar actualizándote en tus estudios profesionales. Cuídate de problemas de nervios y hormonales, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Te viene un dinero extra este sábado con los números 07 y 66. Trata de ya no platicar tanto tus logros para que no levantes envidias. A los que están de pareja, será un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad. Recuerda que los Aries se aceleran en todos los sentidos y eso hace que cometan errores y tomar acciones precipitadas, por eso te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a tomar una solución a tus problemas. Domingo de estar arreglando tu cuarto o casa.

Tauro. Fin de semana de mucho trabajo y estar arreglando asuntos personales. Recuerda que el Tauro es el que siempre va a resolver los problemas familiares, es el pilar de su casa. Viernes de estar actualizando tu papelería de trabajo o estar aplicando para un proyecto laboral. Te invitan a salir este sábado a una fiesta que te vas a divertir mucho, haces unos trabajos por tu cuenta que te van a dejar un dinero extra. Te viene un golpe de suerte el día domingo con los números 05 y 21. Recuerda que el Tauro siempre se quiere sentir útil, y cuando no lo hace, entra en una depresión muy fuerte, por eso tu signo necesita siempre estar en actividad y más en lo que gusta hacer, como es el deporte. En el amor, el Tauro es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesita siempre tener la pareja ideal a su lado, que son el Géminis, Acuario y Virgo. Tu lema de estos días es ‘cuida tu salud y busca el equilibro en tu vida’.

Géminis. Viernes de estar con muchos problemas con tu pareja, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés tan alterado para que después no te arrepientas. Piensas mucho en cambiar de trabajo, recuerda que al Géminis no le gusta que lo ordenen y le digan que tiene que hacer, así que no lo pienses más y pon tu propio negocio. Sábado de estar arreglando un pago atrasado, recuerda siempre estar actualizando tus cuentas bancarias. Cuidado con las dietas que haces con pastillas porque te puede alterar la salud y las hormonas, trata de hacer ejercicio y comer más saludable. Recuerdas mucho a un amor que está fuera o ya no está contigo, búscalo, que te va a corresponder. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 01 y 78. Recuerda que lo negativo de tu signo es la mentira y manipulación, por eso casi siempre tienes problemas con tus parejas, por eso trata de cambiar esa forma de ser en tu vida y ser feliz.

No te desesperes, apenas Mhoni Vidente ‘está agarrando vuelo’ con sus predicciones de los horóscopos del fin de semana. La psíquica y clarividente cubana no te defraudará…

