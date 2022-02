Mhoni Vidente comparte sus horóscopos del fin de semana

Este viernes, sábado y domingo grandes sorpresas descubrirás

Descubre lo que tu signo zodiacal te tiene deparado

Mhoni Vidente Horóscopos viernes 2022. Como cada semana las acertadas predicciones de la astróloga más querida por todo el público hispano han sido compartidas para los lectores de Mundo Hispánico. Constantemente quedamos sorprendidos por los horóscopos que cada día tienen algo nuevo destinado.

La cubana se ha convertido en la psíquica más popular de todo el continente americano debido a que rara vez falla en sus revelaciones. Con la ayuda de las cartas de Tarot, Mhoni predice que sucederá para este viernes, sábado y domingo, descubre lo que tu signo zodiacal trae para ti en este fin de semana.

ARIES

Fin de semana de estar con mucho ánimo de salir y conocer tu nuevo amor, recuerda que tu signo es fuego y necesitas de una pareja para desenvolverte más en tu vida diaria. Ten cuidado el viernes trata de no meterte en problemas que no son tuyos y estar más prudente. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda y te pagan tus comisiones, te invitan a ir a ver un show este sábado. Se juntan tu familia para festejar un cumpleaños, arreglas tu carro de las llantas recuerda manejar despacio que por eso se te dañan muy seguido.

Un amor te busca para regresar, si no quiere volver díselo, pero trata de no quedar peleado con nadie. Compras ropa y decides cambiar de look. Cambias muebles de tu casa para vivir mejor, te vas de día de campo el domingo con tus amigos. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés rodeado de gente en tu vida. A los Aries casados paciencia porque les viene una separación, tus números de la suerte son 21 y 90.