Mhoni Vidente horóscopos verano. La psíquica más querida por el público hispano, Mhoni Vidente, revela a través de sus cartas del Tarot sus horóscopos de la semana del 5 al 8 de julio, donde sus predicciones te dirán que es lo que el destino te tiene deparado para los próximos días.

Para el signo de Tauro lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad todo lo que comiences. Por eso es muy necesario comer más verduras y carnes rojas, para que tu cuerpo esté en forma. Y seguir un régimen de ejercicio con un buen entrenador o un amigo, que te ayude hacer tu rutina y hacer mínimo tres días a la semana y no te obligues tanto amigo de tauro. Por eso es lo que te llega a fastidiar y por eso dejas tu rutina de ejercicio.

El signo más cansado del zodiaco casi no le gusta el ejercicio y las dietas las detesta porque eres muy impulsivo para comer. Pero lo mejor de ti amigo de signo cáncer, es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene sano constantemente. Recuerda que tu punto débil es que comes a cualquier hora y no llevas un régimen de alimentación balanceada por lo antojado de tu signo y tu punto débil el intestino. Por eso casi la gordura se te acumulará en el área del abdomen.

Recuerda que no compres ropa todavía hasta que ya hayas bajado de peso y la pueda lucir más. Tendrás un golpe de suerte con los números 02,18. Recibes un dinero que no esperabas o te pagan una deuda. Te busca un amor nuevo para invitarte a salir, decides cambiarte de casa. Te invitan a salir de viaje con tu familia tú ve te vas a divertir de lo mejor.

Recuerda que el objetivo es verse bien y no importante como llegar, pero cuando llegas a verte de lo mejor tu signo siempre se mantiene en forma. Tendrás una invitación a un negocio en este fin de semana, cuida a tu papi va a estar un poco enfermito. Tramitas un tu licencia de conducir o trámites de gobierno. Tus números de la suerte son 07,21, te llega una sorpresa que no esperabas por parte de un trámite legal. Un amor nuevo te va a estar buscando en estos días.

Recuerda que necesitas tomar mucha agua y dejar los refrescos para que cumplas tú objetivos más rápido. Decides sacar todo lo que no utilizas de tu closet y renovar tu guardarropa. Te busca un amor del pasado para volver, trata de tener en orden toda tu papelería de escuela o trabajo. Tus números de la suerte 19,25 te llega un regalo de última hora que te va a gustar mucho. Trata de no guardar rencores con tu familia que es el momento en convivir en paz.

Mhoni Vidente horóscopos verano: PISCIS

Esta semana va a ser de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja estable. Es muy importante que te veas de lo mejor. Debemos recordar que tu signo es propenso a ser muy desordenado en la alimentación y que le gustan mucho los pasteles. Por eso necesita llevar un régimen de ejercicio más estricto y obligarte hacer mínimo tres veces a la semana una rutina donde tú te sientas augusto y veas resultados en tu cuerpo.

Trata de cuidarte mucho de las bacterias o virus para que no tengas problemas de enfermedad. Sales de viaje para pasar con tu familia un tiempo. Recibes un dinero que no esperabas por parte de un premio en la lotería con los números 13,20. Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad así que no le digas no al amor. Te hacen un regalo de última hora que te va a gustar mucho. Cuidado con el seguro de tu coche trata de pagarlo para que lo tengas en orden todo.