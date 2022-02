Mhoni Vidente comparte sus predicciones del fin de semana

Los horóscopos de este viernes, sábado y domingo han llegado

¿Qué sorpresas te depara el destino? Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero. Este fin semana la astróloga mas querida por el público hispano comparte sus horóscopos semanales que constantemente la gente los pide con ansias para saber su futuro. Hoy en día es la psíquica más acertada que existe en todo el mundo y sus predicciones cumplidas lo comprueban. En esta semana ha estado atravesado el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial, suceso que la cubana había anunciado con anterioridad. Siendo los últimos días del mes de febrero Mhoni consulta sus cartas del Tarot y revela sus predicciones a los lectores de Mundo Hispánico, descubre que te espera para este viernes, sábado y domingo. Aries Viernes de estar con mucho trabajo y en la firma de un contrato nuevo, recuerda que estás casi en tu plena fuerza espiritual y es porque entras en tu etapa de renovación de energías positivas, así que aprovecha esta buena racha que atraviesa. No estés tan preocupado porque no te llega la persona ideal, recuerda que el amor siempre llega en su momento, tú disfruta tu soltería y salte a divertir con tus amigos que hay más tiempo que vida. Te llegan familiares de fuera de tu ciudad para pasar unos días en tu compañía. Ten cuidado con problemas de intestino, trata de no comer tanto en la calle y controlar el exceso de alcohol y picante. Cambias el celular por uno más reciente, este fin de semana vas a estar arreglando tu casa y estar sacando todo lo que no necesitas para renovar las energías. Te llega un amor nuevo del signo de Capricornio o Virgo que va a ser muy compatible contigo. Compras un boleto de avión para el mes de marzo, te regalan una mascota, tus números de la suerte son 26 y 77, tu color el naranja y amarillo.

Tauro Fin de semana de mucho trabajo extra y estar arreglando asuntos de venta o compra de una propiedad, recuerda que tu signo es líder en ventas. Viernes de estar presentado un examen y tomar un curso en tu trabajo. Van a ser unos días de sentirte muy seguro en tu persona y saber para donde vas en la vida, recuerda que tu signo siempre busca la seguridad en todo lo que realiza y eso lo vas a lograr. Para los Tauro que están solteros, se vuelven enamorar y va a ser alguien del signo de Acuario o Virgo que son tus signos más compatibles, así que a disfrutar del amor que estas en una etapa de ser feliz. En tu casa tendrás una discusión con un familiar, trata de no tomarlo tan en serio y dejar que todo fluya. Recibes un dinero extra por parte de una comisión, te vas de fiesta este sábado con tus amigos. Te compras ropa o tenis para hacer ejercicio, tus números de la suerte son 23 y 40, tu color el rojo intenso.

Géminis Géminis viernes día de sentirte pleno en tu vida, que tu signo no sabe estar solo y más porque es el gemelo del zodiaco, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. A los que están solteros estarán conociendo amores nuevos del signo de Aries, Libra y Sagitario que serán tu pareja ideal. Trata de acomodar tu vida en cuestiones personales y no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen. Trabajas el sábado en un negocio propio que te va a dejar más abundancia. Fin de semana de cambiarse de casa, yo sé que quieres hacer muchos planes a la vez, pero debes darle espacio a cada idea que tengas en mente para llevarla a cabo. Tendrás un golpe de suerte el día domingo y va a ser con los números 15 y 40, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte, te regalan una mascota.

Cáncer Cáncer fin de semana de reinventarse y sacar lo mejor de ti en todos los sentidos, recuerda que tu signo es el más alegre del zodiaco y con muy buenas energías alrededor de tu signo. Viernes día de empezar un nuevo proyecto de trabajo u organizarte mejor en el actual, recuerda que en este día las energías positivas van a estar de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral. No hagas tanto caso a los chismes y malos comentarios que hacen de ti, que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, trata de seguir con la dieta en este fin de semana. Eres el mejor comunicólogo del zodiaco, toma un curso los sábados de actuación y comunicaciones que eso te va a ayudar mucho en tu desempeño como persona. A los Cáncer que están casados traten de no discutir este fin de semana, tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 91, tu color de la abundancia el blanco.

Leo Leo fin de semana de estar renovando tu vida personal, lo mejor que puedes hacer como a ti te domina el Sol es salirte a un día de campo a caminar en las mañanas para que la luz solar renueve tu energía y te quite todo lo negativo. Este fin de semana va a ser de muchos eventos nuevos y fiestas, así que trata de poner toda la buena actitud para disfrutar todo lo que se te presente. Solo ten cuidado con amores nuevos, recuerda que no todos son buenas personas como tú, así que mantente con desconfianza. Viernes día de arreglar papelería de pagos y estar en un curso de tu oficina, recuerda que siempre tu signo va a ser candidato a puestos de jerarquía. Te invitan a salir de fiesta o un antro este sábado, trata de no tomar mucho alcohol porque después te da cruda moral. A los Leo que están solteros van a ser días de muchos amores fugaces y apasionados nada formal y los que siguen con pareja. Va a ser un fin de semana de mucha convivencia y amor verdadero, tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 27, tu color de la suerte el amarillo.

Virgo Tres Días de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento de vivir el amor en su plenitud, sobre todo con alguien de Aries o Géminis. Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así trata de ser más discreto. Trata de salir el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. A los Virgo que están casados les vendrá un embarazo sorpresa. Recuerda que tu signo es el más fuerte del zodiaco y eso te hace siempre tener retos importantes en la vida, así no le digas que no a tu destino y enfréntalo. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 28, trata de jugarlo el domingo. Cuidado con problemas de espalda y dolor de cerebro, trata de ir con tu médico.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Libra Libra fin de semana de poner en orden tus ideas y empezar a ver por tu futuro, que tu signo se caracteriza por el siempre estar bien económicamente. Así que trata de emplearte los fines de semana y por eso te recomiendo que empieces a poner un negocio con tu pareja y familia que te va a funcionar súper bien. Cuidado con las mentiras, sobre todo en el trabajo, trata de no llenarte de chismes que no son tuyos. Tendrás una sorpresa este viernes y va a ser con un dinero extra y te pagan algo que te debían. Trata de descansar más, recuerda que siempre vives tensionado, por eso ve con un médico o tu mismo date un tiempo de relajación. Recuerda que el Libra siempre se carga de energías que no son suyas, aprende a limpiar tu espíritu de lo que no es tuyo. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 37 y 88, va a ser el día sábado. Que tu signo es el de la amistad y el siempre ver por los demás por eso siempre vas a dar el mejor consejo, pero los hombres Libra son muy deseados para casarse por su fortaleza familiar y siempre ser un signo muy fiel. El Libra no soporta la monotonía, por eso su deseo de siempre de salir de viaje.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Escorpión Escorpión fin de semana de sacar todas las tensiones que se te cargaron en el trabajo. Tu signo es muy estresado y por eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con lo que más disfrutes en la vida como salirte a caminar al aire libre y trata de meditar y veraz como esas buenas energías estarán en tu vida. Viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito y de colegiaturas, trata de seguir con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable. En el amor seguirás conciencio personas muy afines a ti, pero nada de compromiso firme. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 66, recuerda que tu signo se representa por ser muy cambiante en sus decisiones y de tener un carácter muy fuerte. Esto significa que tu signo se carga de dos personalidades completamente opuestas. Como tu elemento es el agua casi toda tu vida es sentimental, pero recuerda que el escorpión siempre será un líder social y servidor público para los demás por eso es muy bueno que estudies medicina o leyes.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Sagitario Sagitario fin de semana que va a ser de mucha diversión para tu signo, que eres el más amiguero del zodiaco y siempre buscas un pretexto para juntar a tus amistades. En estos días se te va a dar verlos, así que disfruta mucha la convivencia. Este viernes arreglas un asunto legal que va a ser a tu favor, también buscas un trabajo nuevo y mejor pagado que sin duda se te va a dar, así que trata de empezar a buscar crecer más en tu economía. Ya no discutas con tu ex pareja es mejor ya cortar toda relación con esa persona que solo te contagia su negatividad. Te invitan a un día de campo fuera de tu ciudad, ve que lo vas a disfrutar mucho. Tus números de la suerte son 01 y 29, este domingo te llega una propuesta por parte de un negocio que te va a gustar mucho, recuerda que tu signo es muy carismático y las ventas se le dan sin ningún problema, así que es tiempo de tener más ingresos. En estos días vas a conocer alguien que te hará sentir muy enamorado, así que disfruta el amor y déjate querer. Te busca tu papá para pedirte un favor, trata de no descuidar la familia que es lo más importante en nuestra vida.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Capricornio Capricornio fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado y decide ponerte al día con todos tus pendientes que tu signo es muy administrado solo tiene que darle tiempo a todo lo que realizas. Cuidado con las discusiones con tus seres queridos que tu signo le gusta mucho hacer lo que tú quieres y eso a veces no les gusta a los demás. Por eso te recomiendo pensar antes de hablar y actuar mal. Te llega un dinero extra por un trabajo este sábado, trata de ahorrar. Te busca un amor del pasado para volver del signo de Aries o Libra. Trata de analizarlo bien y saber si realmente merece regresar o no, te invitan salir de viaje con tus amigos, así que trata de divertirte mucho. Cuidado con los chismes familiares, trata de no platicar tanto tu vida privada, es mejor ser más discreto. Mandas arreglar tu cuarto y tu baño que siempre al Capricornio le gusta vivir bien, decides comparar un regalo a alguien muy especial un amor nuevo, tus números de la suerte son 21 y 30, tu color el naranja.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Acuario Acuario viernes de estar con muy buena suerte a tu alrededor, que tu energía es muy fuerte y cuando tú solo te mentalizas lo que deseas siempre vas a tener éxito en lo que realizas. La suerte estará de tu lado, este día te llega una supervisión de tus jefes y tendrás una curso de calidad en tu oficina. Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje, en el amor seguirás un tiempo solamente recuerda que tu signo es muy exigente para tener una pareja y por eso se tardan en tener una relación seria. Cuidado con el alcohol y exceso de comida, trata de medirte en estos días para después no tengas problemas de salud. Haces unos pagos que tenías atrasados, va a ser un fin de semana de mucha diversión y estar conociendo personas muy agradables en tu vida. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 41, decides mandar a pintar tu casa para que se vea más agradable, recuerda que las mascotas son parte de tu familia así trata de ponerles más atención.

Mhoni Vidente horóscopos última semana febrero: Piscis Piscis van a ser tres días de estarte festejando y llenarte de sorpresas agradables, recuerda que tu signo es uno de lo más queridos del zodiaco y cada que vez que cumplen años se llenan de buenas amistades a su alrededor. Así que no lo dejes pasar y tú festéjate que te las vas a pasar muy bien, este viernes tramitas tu licencia de conducir y sacas tu pasaporte. Recuerda que es muy importante tener en regla tu documento, este sábado te buscan para invitarte a un negocio que te va a gustar mucho y te va a dejar un ingreso extra. Recuerda que debes de mantener tu casa limpia para que lleguen las buenas energías, así que este fin de semana vas a tener la tarea de sacar todo lo que ya no utilizas de tu hogar. En el amor extrañas mucho a un amor del pasado, recuerda lo que no fue no será, así que mejor salte a conocer personas más compatibles contigo. Este fin de semana será de mucha compatibilidad con los signos de Cáncer y Escorpión. Mandas arreglar tu coche de las llantas, te viene un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 21, trata de usar mucho el color azul fuerte y rojo.