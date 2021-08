Mhoni Vidente comparte sus predicciones para este viernes, sábado y domingo

Un golpe de suerte te esta esperando este fin de semana

Descubre lo que el destino te tiene deparado según tu signo zodiacal Mhoni Vidente horóscopos trece. Para este fin de semana la astróloga más querida por el público hispano, Mhoni Vidente comparte para los lectores de Mundo Hispánico grandes revelaciones que sucederán del 13 al 15 de agosto. Donde con la ayuda de las cartas de Tarot visualiza los horóscopos de este viernes, sábado y domingo. En esta ocasión la vidente cubana revela lo que el destino te tiene deparado para los siguientes días, donde un golpe de suerte, una oferta de empleo o un nuevo amor están esperando por ti. Descubre que es lo que te esta por suceder este fin de semana según tu signo zodiacal. Aries Fin de semana de muchas buenas noticias a tu alrededor sobre todo en lo laboral. Recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre vas a tener tu recompensa, así que no dejes de luchar. Debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines tu forma de pensar. Ten cuidado con problemas de estómago trata de ir con tu médico porque va a ser tu punto débil. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que va a llenar de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números; 08 y 21, tu color el azul. El día mágico para tu signo será el 13 de agosto, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guardia para que le pidas todo lo que necesitas y veraz que pronto será cumplido. El Aries es un signo de doble personalidad y cada personalidad totalmente opuestas y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en todos los sentidos.

Tauro Tauro fin de Semana de mucho trabajo atrasado y estar en constante juntas con tus superiores para ordenar los cambios de la semana que paso. Cuídate de problemas de salud sobre todo del intestino que va a ser tu punto débil. El Tauro es un signo que siempre busca controlar todo lo que esta a su alrededor y cuando algo no lo puede controlar lo hace sentir frustrado. Por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en tu ámbito personal. Te recomiendo que este día 13 de agosto que va a ser un nuevo ciclo para tu signo prendas una vela de color roja a la Virgen María y también si te puedas cortar el cabello ese día para renovar tus energías. Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal y menos en cuestión amorosa. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números; 04 y 15. Trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. En el amor en estos días te va a llegar alguien del signo de Aries, géminis o libra que hablara de amor verdadero contigo. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos trece.

Géminis Géminis fin de Semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo y escuela, trata de no alterarte y tener la paciencia que necesitas para resolverlo. Van a ser días de estar muy feliz con tu pareja y pensar en ya comprometerse, recuerda que el géminis siempre busca la estabilidad emocional y en estos días se te va a dar sin problema. Cuídate de problemas de espalada y cuello, recuerda que si vas a hacer ejercicio trata de estar sano en todos los sentidos antes de empezar una rutina de entrenamiento. Este día 13 de agosto va a ser un día lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guardia su protección y veraz como te sentirás más fuerte. Tus números de la suerte son; 02 y 17, trata de usar mucho el color blanco para tener más suerte. El géminis un signo de aire y este signo es muy maduro en todos los sentidos siempre busca el bienestar suyo y de su familia, aunque a veces su mismo carácter tan fuerte lo hace tener problemas con los demás para lograrlo por eso se recomienda a este signo medir sus palabras y acciones. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos trece.

Cáncer Viernes 13 de agosto va a ser un día de estar cambios positivos a tu alrededor y más en lo laboral. Recuerda que este número el trece, es de suerte para tu signo y que domina tu vida todas las situaciones de trabajo y negocio, por eso te recomiendo que este viernes prendas una vela de color roja y pidas lo que tanto necesitas, para avanzar en tu vida económica y veraz como será cumplido. Recibes un dinero por parte de una comisión. Van a ser unos días de mucho trabajo en tu casa y ámbito escolar es tiempo de poner en orden toda tu papelería. Recibes la invitación de salir de viaje para el mes de septiembre con tus amigos, tu trata de agendarlo y salirte unos días a tomar energías positivas. Te regalan unas flores un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo. Ya no seas tan rencoroso en tu vida amorosa, recuerda que es mejor perdonar y si vez que ya no puedes seguir con tu pareja date un tiempo para que te valores a ti mismo. Tus números de la suerte son; 07 y 21. Sigue con el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor, trata de tomar un curso los domingos de relaciones públicas que eso te va a ayudar mucho en el futuro. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos trece.

Leo Este día 13 de agosto va a ser un viernes lleno de sorpresas agradables y sobre todo en cuestión amorosa va a estar fluyendo a tu alrededor. Recuerda que este número el trece te hace ser un signo carismático y hace que seas más sensual. Así que te recomiendo te vistas de colores fuertes y pongas en tu bolsa y una raja de canela para atraer la suerte en el dinero, veraz que en menos de trece días lo verás cumplido. Cuídate de problemas de piel y de infección estomacal, trata de ir con tu médico. Si te invitan a salir de viaje trata de posponerlo porque van a ser unos días de estar mejor en tu casa y convivir más con tu familia. No te creas tanto de tus amigos, recuerda que te envidian mucho tu luz y a veces solo te dicen falsedades para dañarte. Tus números de la suerte son 09 y 51. Tu mejor compatibilidad en el amor es Capricornio y Aries, recibe un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos trece.

Virgo Virgo viernes día de estar lleno de buenas oportunidades de crecimiento laboral, solo trata de ser más discreto para que no te roben tu suerte. Recuerda que este número el trece hace que te llenes de energía positiva a tu alrededor. Por eso te recomiendo que este día viernes 13 de agosto te pongas mucho perfume y pidas a tu Ángel guardián que te ayude en todo lo que necesitas y veraz como la suerte se te va a multiplicar. Cuídate de problemas de chismes y malas intenciones contra ti sobre todo en el ámbito laboral. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Ya no seas ten celoso recuerda que lo mejor de una pareja es la confianza. Arreglas tu casa y decide cambiar unos muebles siempre al signo de virgo le gusta vivir bien. El domingo haces una carne asada para invitar a tu familia recuerda que tú eres el pilar de tu casa y siempre quiere tenerlos cerca. Arreglas un asunto de una deuda del pasado, tus números de la suerte son; 29 y 05. A los virgo que están solteros les va a llegar una aventura amorosa. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos trece.

Mhoni Vidente horóscopos trece: Libra Libra fin de semana de buenas noticias a tu alrededor, recuerda que estás en una de tus mejores etapas de tu vida y más porque te sientes enamorado. Recuerda que debes entender que el amor se da en su momento indicado y ya te llego. Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena. Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Estos tres días con la suerte de tu lado y más con el número 21 y 10. Trata de seguir con la dieta y en este momento no pensar en hacerte una cirugía estética, recuerda que lo mejor es hacer ejercicio que eso te va a mantener en forma. Este día 13 de agosto vendrá a ti una sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Buscas comprarte una casa y cambiarte más cerca de tu trabajo, hazlo eso te va a ayudar a tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión para estos días. A los Libra que están casados, embarazo en puerta felicidades.

Mhoni Vidente horóscopos trece: Escorpión Escorpión fin de semana de salir pasear y estar con la familia trata de frecuentarlos más, recuerda que tu signo siempre le gusta con las personas que más quiere en la vida. Te piden prestado y va a ser un amigo, trata de decirle que no para que no te robe la suerte. Sigue con el ejercicio y la dieta para que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor. Viernes de muchas tareas pendientes en tu escuela, recuerda amigo de escorpión que tu signo es que siempre va a tener muchas ocupaciones al mismo tiempo, por eso administra más tu tiempo. Cuidado con las pérdidas en la calle sé más precavido con tu celular. Piensa en hacer poner un negocio los fines de semana que siempre tu signo busca la estabilidad económica y este es el momento de hacerlo, pero dale continuidad a todo lo que realices. Un amor nuevo va a estar buscándote y va a ser del signo de Piscis o Virgo que va a ser muy compatible contigo. Cambias el carro por uno más reciente, este día 13 de agosto salte a convivir con la naturaleza y eso te ayudará a tu energía positiva este más fuerte cada día. Tus números de la suerte son; 04 y 33, tu color de la abundancia el azul fuerte.

Mhoni Vidente horóscopos trece: Sagitario Días de estar con mucha presión en tu trabajo y recuerda que en estos días las energías de tu signo van a estar muy revueltas, así que trata de no platicar nada sobre los demás y no cargues problemas que no son tuyos. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te pone algo melancólico por la forma en que terminaron, es mejor buscarlo y decir lo que piensas y tratar de quedar en paz en tu corazón. Ten cuidado con problemas de los pulmones trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio. Tendrás un día muy especial este día 13 de agosto, vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual, por eso te recomiendo que te cargues algo de plata y ponerse mucho perfume antes de salir de casa y veraz como la suerte te sonríe. Cuida a tu papi porque andar un poco enfermo, así que no lo descuides. Decides pintar y arreglar tu casa, a los sagitarios que están en busca de una pareja este fin de semana tendrán la oportunidad de conocer personas muy compatibles contigo y del signo de Leo o Aries. Mandas arreglar tu carro de una llanta. Tus números de la suerte son; 01 y 28, tu color de la prosperidad el amarillo.

Mhoni Vidente horóscopos trece: Capricornio Capricornio viernes 13 de agosto día de suerte en tu ámbito profesional. Recibes la propuesta de irte a trabajar a una empresa más internacional y mejor pagado, no lo pienses y tu busca siempre tu bienestar en todos los sentidos que es tu tiempo de suerte. En el amor trata de no quedar mal con una expareja, yo sé que tu carácter es muy fuerte y rencoroso, pero solo te haces daño tu mismo es mejor hablar y quedar en paz. Tu signo es muy acelerado y quiere todo de prisa y eso hace que cometas muchos errores en tu trabajo, así trata de hacer todo con más calma. Cuídate de problemas hormonales y sexual, trata de ir con tu médico. Recuerdas mucho un familiar que ya está en el cielo, dedícale una oración este domingo. Tendrás un golpe de suerte con los números; 30 y 21. Te compras un celular y cambias el plan de pagos, ya no seas ten indeciso y vete de viaje en estos días que te ayudará a estar más relajado y renovar energías.

Mhoni Vidente horóscopos trece: Acuario Acuario fin de semana de mucha diversión y estar en compañía de tus seres queridos, recuerda que estas en una de tus mejores etapas de tu vida así trata de disfrutarlo al máximo. Te llega la propuesta de un negocio de comprar y vender, tú acéptalo que eres el mejor vendedor del zodiaco. Haces unos pagos de tarjeta de crédito y te pones al corriente en tus deudas. Viernes de cerrar un ciclo con un amor del pasado y comenzar otro con pareja del signo de Aries o libra que va a ser más compatible contigo. Te invitan a salir de viaje con tus amigos a finales de mes. Te buscan de otra empresa para ofrecerte un puesto mejor y más salario trata de analizar la oferta. Cuídate de problemas del estómago e infección de los pulmones trata de ir con tu médico. Vas a tener una relevación divina este día trece de agosto, así que te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para limpiar por completo todo tu aura y te sentirás de lo mejor. Te viene un dinero extra por lotería con los números 15 y 77. Te compras ropa y te cambias de look en estos días, decides ya comprar una casa.