Recibes un dinero que te debían o te dan un bono en tu desempeño laboral, no tengas miedo a lo que dirán, tú sigue adelante que una de tus virtudes es ser original. Con tu pareja seguirás muy estable, solo trata de no ahogar la relación y darse cada quien su tiempo. A los Aries que están solteros les va a venir un amor muy apasionado del signo de Capricornio o Virgo que será muy placentero. Tu golpe de suerte va a ser el día 11 de mayo con los números 01,23 y 27, trata de vestirte de colores fuertes para atraer más la abundancia.

Horóscopos del tarot y te sale la carta La Estrella, que significa que tu signo tendrá en estos días el máximo grado en cuestión de prosperidad. Así que recuerda pedir, que se te dará y también poner en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas y alejar de tu vida a personas tóxicas que no son buenas para ti. Que el signo de Aries, como su elemento es el fuego, es muy aguantador y eso te hace estar con alguien, aunque no sea para ti, pero junto a esta carta te ayudará a tomar decisiones importantes en tu vida. Sales de viaje por cuestiones de trabajo.

Los Tauro que están en una relación amorosa, la carta del loco te recomienda que esté tranquilo y que no celes sin razón y llevar una relación estable. En tu trabajo te van a dar la oportunidad de crecer más en lo profesional, con un puesto nuevo. Cuidado con los golpes o caídas, trata de andar con cuidado en las calles, tendrás un golpe de suerte el día 12 de mayo con los números 07,12 y 39, te invitan a salir a un viaje rápido. Te regalan un perfume o reloj, cuidado con los préstamos, trata de manejarte mejor en tus gastos.

Cáncer

Cáncer, en el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Justicia, en sí, junto con tu signo, esta carta te da por hecho que van a ser unos días de logros laborales, que no tengas miedo al futuro, que te arriesgues a los cambios radicales que se te van a dar con mucha facilidad. El éxito lo tiene asegurado, solo trata de ser más prudente con tus logros. También esta carta te recomienda que tomes en la mañana rayos de sol vestido con ropa clara para que tu energía se multiplique y veraz que todo ve ir muy bien. En el amor seguirás con tu pareja estable solo trata de no buscar pleitos donde no los hay.

A los Cáncer que están solteros les va a venir un amor muy sincero en tu vida del signo de Piscis o Escorpión, esta carta también te recomienda seguir estudiando y tomar un curso de leyes y administración que eso te va a ayudar en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de mayo con los números 03,08 y 21, si estás comprando casa o departamento no lo dudes, es el momento de hacerlo que se te va a dar crecer tu patrimonio. Cuidado con lo que platiques, trata de no meterte en chismes de ningún tipo, ve con el médico vas a tener problemas de alergias o infección intestinal.