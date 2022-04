Mhoni Vidente comparte sus horóscopos del fin de semana

La cubana impacta con sus revelaciones

¿Qué te depara el destino en los próximos días?

Mhoni Vidente Tarot abril 2022. Siendo el cuarto mes del año, la psíquica más querida por todos los hispanos, Mhoni Vidente comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus predicciones para este fin de semana. Cabe recordar que ya se acerca la semana santa donde muchos saldrán de vacaciones.

La cubana cada semana sorprende a los usuarios por sus acertadas predicciones, ahora con la ayuda de las cartas del Tarot, Mhoni ayuda a los signos zodiacales que sigan por el camino. Este viernes, sábado y domingo pueden ser los mejores de tu vida, descúbrelo consultando tu horóscopo.

Aries

Viernes de estar tomando una decisión importante que te va a hacer crecer más en lo laboral, solo recuerda que no debes de platicar tus planes antes de tiempo para que no te los salen. Eres el más fuerte del zodiaco, por eso se apoyan en ti, así que trata de siempre de dar el mejor consejo. Trámites de pagos de tarjeta y deudas de tu carro, compras boletos de avión de última hora para visitar a tu familia en semana santa, tendrás un golpe de suerte el día 07 de abril con los números 23 y 29.

Trata de ya no ser tan bueno y ordenar tus sentimientos, recuerda que si das amor, recibes amor. En la carta del tarot te salió el diablo, que eso significa que debes tener cuidado con amigos y personas de tu trabajo, que se disfrazan de buenas personas, pero no lo son, así que mucha prudencia y no prestar tu dinero ni bienes. Decides pintar tu casa y reacomodar tus muebles para renovar tus energías.