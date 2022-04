Mhoni Vidente horóscopos Tarot abril 2022: Acuario

Acuario, en el horóscopo del tarot te salió la carta de El As de Oro, que te indica que tu vida está entrando en una etapa de crecimiento, que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en práctica todo lo que sabes para ser un exitoso. Recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones, así que a dejar a un lado todo lo negativo, que esta carta del As de Oro te dice que siempre debes de guiarte con la verdad para que después no tengas problemas en tu vida personal y recuerda que tus planes son para ti no para todo mundo aprende a ser más discreto en todo lo que realices.

Semana de emociones encontradas, no sabrás que hacer con un amor del pasado, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma. Trata de ya no estar molesto en tu trabajo, si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional. Eres el más coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa. Realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, tu mejor día el lunes, tu número de la suerte el 12 y 39, tu color el amarillo.