Mhoni Vidente comparte sus horóscopos de este inicio de semana

La cubana te dirá lo que sucederá a partir del lunes

Del 20 al 23 de septiembre descubre lo que te depara el destino Mhoni Vidente horóscopos suerte. La cubana más querida por el público hispano, Mhoni Vidente comparte para los lectores de Mundo Hispánico sus predicciones para este inicio de semana del 20 al 23 de septiembre. Donde la suerte esta por tocar tu puerta, así que no salgas sin antes leer tu horóscopo. A partir de este lunes Mhoni con la ayuda de las cartas del Tarot predice grandes cosas en cuestión de fortuna, suerte, dinero, amor y muchas otras cosas más. Tu signo zodiacal esta para guiarte al éxito, descubre lo que el destino te tiene preparado para la tercera semana del noveno mes del año. Aries Días de estar con negociaciones de nuevos contratos y cierre de proyectos, trata de analizar bien todo lo que te ofrecen y tomar la mejor propuesta que la buena suerte va a estar de tu lado. No te enojes sin razón, recuerda que a veces tu impulso de controlar hace que seas intolerante. Así que trata de estar más tranquilo y más con las personas que te quieren, si esa amistad te traiciono es mejor ya dejar esos amigos y empezar a conocer personas más valiosos en tu vida. En cuestiones de laboral vas a estar en juntas de cambio de puesto y recuerda que nunca hables primero, tu deja que los demás digan su opinión y después das la tuya para que puedas analizar mejor lo que se planea. Trámites de visa y pasaporte, tendrás a estar un poco cansado por tanto trabajo, trata de comprarte unas vitaminas para que tengas el mejor ánimo. Tomas un curso de inglés, hablas de una operación y todo saldrá de lo mejor. Un amor del signo de Géminis o Capricornio estará en tu vida para formalizar. Tu mejor día va a ser el día 22 de septiembre, en ese día te llega la oferta de trabajo de proyecto nuevo. Tus números de la suerte son 13 y 29. Recuerda que tu pareja sentimental te quiere, pero tú lo amas así que calma la relaciones amorosas siempre son así.

Tauro Estos días son de estar con muchos pagos atrasados y actualizar tus cuentas bancarias, trata ya de no sacar créditos y comparar solo lo que vas a utilizar. Te buscan un amigo del pasado para pedirte una recomendación laboral. Semana de extrañar lo que se fue y estar un poco pensativo por todo lo que pasa a tu alrededor, recuerda que el Tauro se le da mucho la melancolía. Así que trata de tener tu mente en positivo y sacar adelante todos tus planes de vida. Ten cuidado en el trabajo va a ver despidos de personal, trata tu siempre estar preparado por cualquier cambio inesperado. En cuestiones de salud estarás de lo mejor y por fin se van esas energías negativas de tu alrededor. Tramitas papeles de hacienda y terminas de hacer tus pagos a gobierno. Ya no te enojes sin razón, porque eso hace que las personas que si te quieren se retiren de tu lado. Un amor del signo de Virgo o Acuario hablará de formalidad contigo. Tu mejor día va a ser el día 23 de septiembre en ese día vendrá a ti un dinero extra o suerte en los juegos de azar con los números 05 y 70. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte

Géminis Géminis días de estar con muchos pendientes en lo laboral y decides ya arreglar los problemas legales del pasado. Recuerda que tu signo siempre va a ser el que dirija todo en la vida de los demás, por eso casi son líderes o comunicadores. Semana de estar planeado un viaje con tu pareja para el mes de octubre. Días de mucho trabajo y de estar con auditoria, trata de siempre tener orden toda tu papelería para que no tengas ningún problema con tus jefes. Eres el mejor amigo de tus exparejas, pero ya trata de cerrar círculos para que puedas avanzar en todo lo relacionado en cuestiones de amores nuevos. No pienses lo que no es, trata siempre de poner en claro tus ideas y problemas con los demás, no precipites tus enojos. Mandas arreglar tu carro, tramitas tu visa americana, embarazo en puerta y va a ser de sorpresa para los Géminis que están casados. Tu mejor día va a ser el 21 de septiembre, en ese día vas a tener la suerte de estar cerrando el proyecto nuevo de trabajo. Te compras ropa y remuevas tu look, tus números de la suerte son 23 y 01. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte

Cáncer En esta semana para el signo de Cáncer va a ser de transformación de todo lo que realice y dejar a un lado el drama y la autocompasión de su signo. Es decir tener el valor suficiente para enfrentar todos los retos que se van a presentar y ser un triunfador. Por eso se te recomienda cambiar de trabajo y el empezar un negocio propio para que tengas más ingresos y hacer un patrimonio para tu futuro. El volver estudiar algo relacionado con comunicaciones, administración pública, política y sobre todo idiomas que eso te va a ayudar mucho en tu futuro laboral. Tu punto débil va a ser el intestino y todo lo relacionado con úlceras gástricas, por eso se te recomienda una dieta más saludable y llevar un régimen de ejercicio que eso te va a ayudar a sentirte de lo más sano posible. Tu mejor día va a ser el miércoles, es decir que la fuerzas cósmicas van a estar de tu lado y tus números mágicos van a ser 21 y 30. Trata de jugar a lotería, empezar una relación amorosa con los signos que van a ser más compatibles como Piscis, Escorpión y Capricornio que con estos signos encontraras el amor verdadero. Tu color de la suerte va a ser azul fuerte, así que no dudes en usarlo para atraer más la abundancia en tu vida. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte

Leo Va a ser una semana de renacimiento para todos los del signo de Leo, es decir que tendrán éxitos en lo laboral. Días de que los astros estén a tu favor, es decir que no cabe duda que tendrán lo que se merecen en cuestiones de dinero y éxito de proyectos nuevos de negocios. Pero también se les recomienda que tengan cuidado con los gastos excesivos de dinero que necesitan una buena administración para que puedan realizar lo que tanto desean. Tu punto débil van a ser los problemas de infecciones respiratorias por eso necesitas cuidarte tu salud y estar en constante chequeo con tu médico. Estas en planes de realizar como una cirugía médica, se recomienda que lo hagas que vas a salir de lo mejor. También se te recomienda cambiar de trabajo o pedir un aumento de sueldo y veraz que si se te va a dar lo que deseas. Tu día de suerte va a ser el viernes, recuerda que a Leo los caracteriza las reuniones y el ser sociable y en este día definitivo se van a juntar las energías positivas para que puedas llevar a cabo todo lo que deseas. Tus números mágicos son 07 y 23 úsalos mucho en los juegos de azar y lotería que te va a llegar un dinero extra. En su parte negativa te dice que no hagas chismes que te puedan perjudicar, es mejor guardar silencio y ser prudente al dar un consejo. Es de cuidar el amor recuerda que necesitas ya una pareja estable para poder vivir en plenitud. Tu color de la suerte es el rojo intenso, así que trata de usarlo más seguido para que tengas más abundancia y para cortar todo lo negativo. Trata de ponerte mucho perfume después de salir de bañarte y eso te va a ayudar a cortar todo mal de ojo. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte

Virgo Para este signo va a ser una semana llena de buenas noticias y realización de proyectos, en sí va a estar rodeado de personas muy importantes para así estar en un alto nivel de compatibilidad laboral. Pero eso si tendrá que cuidar mucho lo que dice y controlar su temperamento tan fuerte para que no lo lleve a situaciones incómodas con los demás. Recuerda que tu signo tiene todo para ser un exitoso, así que trata de no sabotearte a ti mismo y lograr tus objetivos. Los órganos que rige son la cabeza y la boca que esto significa que la boca cerrada no entran moscas que entre más prudente seas va a ser mejor en tu vida. El mejor día de la semana el jueves, así que trata de usar en este día para realizar todos los cambios positivos que tengas en tu vida. Recuerda que tu signo lo domina la terquedad y el resentimiento que juntos hacen como una bomba de sentimientos, por eso vas a tener que aprender a controlar tu carácter para que no tengas tantos problemas con tu pareja y amigos. En cuestión de escuela seguirás con tus estudios y decides tomar un curso fueras del país y estar en un intercambio. Ten cuidado con problemas en el riñón, ósea las infecciones. Ayudas a un familiar para que arregle su pensión o seguro social. Ten cuidado con los problemas ilícitos y trata de hacer cosas que no se deben, tus números mágicos 12 y 20. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Libra Semana de tener muchas presiones de trabajo, así que trata de darle solución a todo en su momento y no llenarte de desesperación. Recuerda que estas en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír en estos días y más porque recibes un regalo que no esperabas de alguien muy especial. Será muy importante en estos días porque te ofrecen un puesto nuevo de trabajo, acéptalo que te va a ir de lo mejor. Recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres. Empiezas a sentirte mal, pero debes de entender que todo tiene un camino en la vida. Tu mejor día va a ser el día 21 de septiembre, en ese día la suerte te va a sonreír en todos los sentidos. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu familia, ya no peles con tu pareja si te quiere, pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados. Días de invertir en tu carro, haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todo. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01 y 29. Tu color el rojo intenso, tu compatibilidad con los signos de Acuario y Aries.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Escorpión Escorpión semana de suerte en cuestiones de relaciones públicas, van a ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no lo dejes de aprovechar y realízate más en cuestiones personales. Sales de viaje con tu familia, empieza arreglar tus asuntos de pagos y ordenar tus pendientes. Recuerda que el problema que tiene tu signo Escorpión es el orgullo, trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos, si ya no pueden ser pareja y veraz que te vas a quitar un peso de encima. En cuestiones de salud, trata ahora si de ir con un buen médico y quitarte ese malestar de tu pierna y de neuralgia para que no tengas ya molestias. Recuerda que la mejor inversión es uno mismo, tendrás un golpe de suerte el día 22 de septiembre con los números 05 y 67. Trata de usar más el color naranja que eso te dará más suerte en todo lo que realices. Para los Escorpión que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Leo o Piscis que va a ser muy compatible contigo.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Sagitario Sagitario semana de buenas energías alrededor de tu signo, vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo. Así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor y veraz como vas a comenzar una semana de lo mejor manera. Pero trata de no caer en presumir lo que todavía no tienes para que no te llenes de envidias. Tramitas tu visa americana y pasaporte, recibes una invitación para salir de viaje, tramitas un crédito bancario para una vivienda. Sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón. Este día 20 de septiembre va a ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones públicas y emprender un negocio. Así que no lo dudes y pon lo que te va a ir de lo mejor. Tus números de la suerte son 11 y 29, en estos días te indica que es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa hazlo. Si quieres viajar realízalo que te va a ir de lo mejor y también te recomiendo ponerte algo de oro o plata como amuleto para atraer la abundancia a tu vida.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Capricornio Tu signo tiene el espíritu de ser líder y un gran guía de los que lo rodean, en sí es un signo muy fuerte y su característica principal es el servir a los demás. Pero eso si cuando se enoja destruye todo lo que está construido, por eso se les recomienda mucho tener más paciencia en todo lo que realicen y que sus impulsos sean más controlados a la hora de tomar una decisión. Su gran problema de salud es la espalda y estado psíquico, es decir los nervios por eso siempre tienen que estar meditando o haciendo un tipo de ejercicio para calmarse y estar en contacto son su médico mínimo una vez al año. Semana de pagos de tu colegiatura y de tus cuentas bancarias, recuerda siempre ser más previsor para que no tengas problemas de escasez de dinero. Días de estar muy bien con tu pareja y para los Capricornio solteros les va a venir un amor nuevo del signo de fuego que va a ser muy compatible contigo. Te invitan a salir de viaje en estos días, tendrás un golpe de suerte el día miércoles con los números 04 y 31.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Acuario El último signo de aire, eso significa que son muy materialistas y casi nunca se dejan llevar por sueños, es decir si no lo ve no lo creen. El signo de Acuario siempre tiene que ver para creer, por eso son muy inteligentes y capaces para llevar alguna una jefatura y negocio propio en su vida. El signo de Acuario son muy intensos y apasionados por eso casi siempre que se enamoran dan todo y son fieles de su pareja. Su punto débil en la vida los huesos y la garganta, por eso casi siempre se tiene que cuidar de infecciones y de problemas de pulmones. Son muy buenos amantes, pero malos proveedores casi siempre los domina siempre ven por ellos primero, son egoístas, pero su mejor virtud es ser muy buenos para hacer dinero en cualquier cosa de ventas. Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto. Tu golpe de suerte va a ser el día 21 de septiembre con los números 07 y 15. Mandas arreglar tu coche de los frenos, recuerda que todos tenemos equivocaciones aprende a perdonar y saber que la vida se vive una sola vez, así que trata de disfrutarla al máximo.