Viernes día de energías positivas en tu vida laboral, por fin se te va a dar lo que tanto deseas, un mejor puesto y el cambio positivo en tu trabajo. Así que trata de poner toda la buena actitud y estar realizando todo lo que necesita para estar mejor. Te invitan a un concierto de música en estos días, tú ve que te vas a divertir mucho. Recuerda no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen. Terminas de hacer unos pagos atrasados y te pones al corriente con tus deudas.

La clarividente revela sus predicciones para este viernes, sábado y domingo. En esta ocasión a través de las cartas del Tarot te dirán lo que te depara el destino en los siguientes días, donde un golpe de suerte, un nuevo trabajo o un nuevo amor, pueden estar esperándote, así que no salgas de tu hogar sin antes descubrirlo.

Tauro es viernes día de suerte para tu signo, recibes una sorpresa laboral que no esperabas y te sentirás con mucha energía positiva para salir de cualquier problema que tengas personal. Recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy fuerte ante las adversidades, así que no dudes que es tu momento de ser feliz. Ten cuidado con el insomnio. Recuerda que tu signo te da por pensar mucho en la cama y eso hace que te robe el sueño así trata de relajarte y descansar.

Recuerda que estas en unos días de formalizar tu vida amorosa. Sábado de estar en curso de superación personal y de idiomas. Recuerda que tú eres el mejor para tener una carrera exitosa de trabajo solo trata de aplicarte más en todo lo que realices. Tus números de la suerte son 11,04, si estas de vacaciones no olvides disfrutar estos días con la familia. Recuerda que lo mejor que tiene géminis es saber pasarla de lo mejor.

Géminis viernes de estar con mucha presión de trabajo y con algunos contra tiempos en tu vida personal. Recuerda que estás pasando un por una corriente de energías negativas, así que trata de mantenerte tranquilo y no hacer ningún comentario que te pueda afectar después sobre todo con tu pareja. Así que a mantenerse paciente ante todas las situaciones complicadas. Te llega la invitación a una boda familiar, te busca un amor del signo de Aries o Capricornio que hablara de formalidad contigo.

Fin de semana de estar con las energías encontradas en cuestiones amorosas, así que trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja y seres queridos y no caer en provocaciones. Recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy estricto contigo mismo y los demás. Aprende a relajarte que este fin de semana serán de muchas fiestas, viernes de mucho trabajo y estar en juntas con tus jefes para cambios de puestos. Preparas un viaje este domingo y va a ser con la familia.

A los Libra que están con pareja va a ser un fin de semana lleno de muchas alegrías. Cuídate de problemas de infección de la garganta trata de ir con tu médico. Recuerda que los astros están a tu favor en estos tres días, así que aprovecha tu suerte y juega los números 05,21 y trata de usar mucho el color amarillo que te viene un premio grande. Arreglas cosas de tu casa y compras muebles para vivir más cómodo. Recuerda que el olvido no es perdón, es mejor tratar de sacar rencores del pasado y vivir más feliz.

Ya no seas tan desidioso con tu salud, recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico para que tu mismo te quites esa preocupación de alguna enfermedad. Recuerda que lo más importante en la vida es sentirse sano. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 23,06 y trata de ser más discreto con tu dinero para que no despiertes envidias. Te busca tu mami para pedirte un favor económico. Arreglas asuntos de préstamos y deudas de tu tarjeta de crédito.

Escorpion es fin de semana de reinventarse y sacar todo lo negativo que puede tener tu vida. Recuerda que estas en ese momento de ser feliz y por eso empiezas a hacer una lista de lo que no quieres en tu vida y dejarlos atrás. Te llega la propuesta de irte de viaje en estos días, hazlo que te va a ir de lo mejor. Ya no seas tan complicado en el amor tú déjate querer y veraz como estar en paz con tu pareja. Y a los escorpión que están solteros les va a venir un amor muy apasionado del signo de Aries o Cáncer que va a ser muy compatible en el sexo contigo.

Decides hacerte unos arreglos estéticos para verte de lo mejor, recuerda que a los sagitarios son de los signos con más vanidad y el mejor gusto que puede hacer es en uno mismo. Te busca un familiar de fuera para invitarte a salir de viaje. Tendrás un golpe de suerte con los números 01,78. Trata de que no se te olvide el regalo para esa persona especial que cumple años.

Ya no platiques tus planes, trata de ser discreto y veraz como todo te sale de lo mejor. En el amor con tu pareja seguirás muy estable amoroso. Y a los capricornio que están solteros les va a venir un amor muy apasionado del signo de piscis o Aries que va a ser muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 04,71 y trata de jugarlo este domingo con tu signo.

Este fin de semana de estar con muchas presiones de trabajo y personales, debes de aprender a solucionar los problemas en su momento y no estar pensando tanto en algo que no tenga solución. Lo mejor que puedes hacer es dejar que las energías fluyan en todos los sentidos. Recibes un dinero por una comisión de venta trata de ahorrarlo. Vas con el dentista para arreglarte una muela. Tramitas tu permiso de migración para salir de viaje. Cuídate de problemas del intestino y trata de dejar a un lado los nervios. Recuerda que lo mejor que puedas hacer es ejercicio para que te sientas más saludable.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: ACUARIO

Acuario fin de semana de estar realizando varias tareas de tu trabajo, recuerda que siempre necesita ser responsable con tus obligaciones para después no tengas ningún contratiempo. Recibes la invitación de salir este viernes y va a ser con un amor nuevo así que tú dile que si a la felicidad. Yo sé que quieres ayudar a todos los que te rodean en cualquier situación, pero a veces no se puede. Pero que eso no te estrese demasiado que todo se va a dar en su momento.

Te llega un familiar del extranjero para pasar unos días de vacaciones. Recibes un dinero gracias a la venta de herencia de una propiedad. Ya no seas tan celoso con tu pareja recuerda que si no puede estar en paz es mejor estar un tiempo solo. Tendrás un golpe de suerte este día sábado con los números 14,21, domingo de salir de campo o ir a una carne asada con los amigos. Tendrás un amor del pasado que te va a estar buscando en estos días, así que tú déjate querer y pasar un momento de felicidad.