Mhoni Vidente comparte sus predicciones para este fin de semana

La cubana revela sus horóscopos a través de las cartas del Tarot

Este viernes, sábado y domingo la suerte podría estar de tu lado Mhoni Vidente horóscopos suerte. La astróloga más querida por los hispanos, Mhoni vidente comparte sus horóscopos para este fin de semana donde con la ayuda de sus cartas del Tarot revela a los lectores de Mundo Hispánico lo que les depara en los próximos días del 27 al 29 de agosto, donde tus decisiones serán de suma importancia. Para este último fin de semana de agosto la vidente cubana revela lo que el destino te tiene deparado para este viernes, sábado y domingo, donde un golpe de suerte, una oferta de empleo o un nuevo amor están esperando por ti. Descubre que es lo que te esta por suceder este fin de semana según tu signo zodiacal. Aries Fin de semana de tomar decisiones firmes en tu vida personal, recuerda que tu signo va a estar atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa. Así que trata de analizar bien lo que es mejor para tu vida y tomar la decisión con que pareja quedarte para ser feliz, que tus signos más compatibles van a ser Capricornio, Piscis y Leo. Viernes de juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos trata de quitarte estrés y concentrarte en lo que necesitas para realizarte y tener éxito. Haces unos pagos de tu tarjeta, recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, recuerda que tu signo siempre va a brillar y eso les molesta a los demás. Sé más cuidadoso con tus gastos, tu golpe de suerte va a ser con los números 08 y 23. Domingo de salir con tus amigos o familia a una carne asada o fiesta, no tengas miedo al que dirán tú sigue así de original que eso hace que seas tan triunfador.

Tauro. Tres días de estar acomodando tu vida laboral. Recuerda que tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tenga problemas, pero trata de ya quitarte de lugares que no son para ti y buscar un trabajo que te valoren más como persona. Este viernes tendrás la suerte laboral y la aplicación que realices surtirá efecto, así que no dudes y decídete a ser un triunfador. Cuídate de problemas legales trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones. Te haces una revisión dental, arreglas tu coche o decides cambiarlo por una más reciente. Ten cuidado con tu carácter, es mejor no opinar y mantenerse al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo de ir de visita con tu familia, haces limpia de tu closet. Empiezas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor, tus números de la suerte van a ser 05 y 31. Trata de jugarlo el día domingo.

Geminis Viernes de estar con muchas presiones de trabajo y en tu vida personal, recuerda que tu signo es muy aprensivo y le cuesta trabajo desligarse de situaciones complicadas. Por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y en las discusiones no te alteres, recuerda que los géminis siempre van a salir victorioso de cualquier problema. Sales de viaje por cuestiones de visitar a un familiar, decides remodelar tu casa o comprarle muebles a tu casa. Cuídate de problemas de la piel o trata de no hacerte ningún tratamiento estético para que no tengas complicaciones. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 02 y 19. Trata de jugarlo en estos días, compras ropa y decides cambiar el look. Recibes una noticia que un familiar se va a casar, trata de ya cuidar más tu dinero y no comprar cosas que no vas a utilizar. Te regalan un perfume, decides ponerte un tatuaje, ya no comas por nervios sé un poco más controlado con tu alimentación.

Cáncer. Cáncer fin de semana de estar con muchas energías positivas a tu alrededor para empezar ese negocio que tienes en planes para los fines de semana. Solo recuerda que debes de ser más discreto con tus cosas para que no te llenes de envidias. Yo sé que es difícil para tu signo no platicar tus logros, porque eres el comunicólogo del zodiaco, pero trata de ser más reservado o platicárselo a un familiar de tu confianza. Cuidado con los robos trata de no prestar tu tarjeta de crédito, te busca un amigo para invitarte a irse de vacaciones en estos días. Para los cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo y apasionado del signo de escorpión o piscis que va a ser muy compatible con tu signo. Decides estudiar los fines de semana algo de arte o diseño que eso se te va a dar mu fácil. Ya no busques en otras personas lo que necesitas, trata de apoyarte en tu familia o tu pareja que ellos siempre van a ver lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 27 y 06. Te viene un golpe de dinero el domingo.

Leo. Leo es viernes de complicaciones en tu trabajo y problemas personales, va a ser un día de energías muy revueltas por eso se te recomienda que no trates de hacer ningún cambio laboral y no sacar ningún crédito hasta que pasen este día. Recuerda que tu signo lo rige el Fuego y eso te hace ser muy sensible a todo lo que lo rodea. Fin de semana de relajarte e irte de paseo con tu familia. Haces unos cambios en tu casa y cuarto para sentirte más a gusto en tu hogar, te busca tus padres para invitarte a una fiesta familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40. Trata de jugarlo este domingo, sigue con el ejercicio y dieta. Trata de no tomar mucho alcohol y comer en exceso para que después no tengas problemas de gordura. Recibes un regalo por parte de un amor nuevo, haces unos pagos de tu coche. Te buscan amores nuevos y apasionados que tu compatibilidad va a ser Aries y géminis.

Virgo. Virgo el viernes día que tu signo se llene de buenas noticias que las energías positivas de tu vida van a estarse renovando por completo. Recuerda que estas en tu época de cumpleaños y eso hace que más fuerza espiritual te rodea. Así que no lo dudes, trata de hacer los cambios necesarios para estar mejor en todos los sentidos. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Ya no busques pretextos donde no los hay, tú déjate querer que es el momento de volverse a enamorar, que tus signos más compatibles van a ser Aries, capricornio y piscis. Te busca un abogado para arreglar asuntos de una propiedad o coche. Recibes un dinero extra por lotería con los números 08 y 77. Trata de jugarlo este domingo. Cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana, recuerda que uno de puntos débiles es el intestino y estómago. Así que trata de ser más cuidadoso, decide cambiar el plan de tu celular por uno más económico.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Libra Libra fin de semana de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento de dejarse querer. Recuerda que los libra le ponen muchos peros a su relación de pareja, pero en estos días se te va a dar ya el amor verdadero. Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así que trata de ser más discreto. Trata de recordar de no ser tan impulsivo y enojón en tu trabajo, recuerda que él que se enoja pierde. Trata de aprender a ser más consciente de lo que comentas a los demás. Intenta salir el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Tendrás un golpe de suerte con los números 11,29 y trata de jugarlo el domingo.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Escorpion Escorpion el viernes día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo. Así que trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera universitaria, así vendrás más oportunidades de crecimiento profesional para ti. Te invitan a salir de viaje en los próximos días, recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y compras muebles. En este fin de semana es de mucha pasión con amores nuevos, recuerda que los escorpiones son el sexual del zodiaco. No prestes dinero aprende a decir que no para que no te roben la suerte. Te viene un golpe de suerte con los números 08 y 74. Trata de no mentir en ninguna circunstancia, porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Decides empezar un negocio los fines de semana para ganar un dinero extra, ten cuidado con el coraje de un amor del pasado trata de quedar en paz.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Sagitario El tercer signo de fuego que lo representa la lucha de ser alguien en la vida y la fuerza y siempre va a ser el más carismático del zodiaco. En sí este signo es el que siempre va a llevar a cabo todo lo que tengan en mente y su deseo de triunfar y los hace ser muy constantes en todo, sobre todo los mejores amantes del zodiaco por eso casi siempre tiene más de una pareja a la vez son muy territoriales. Es decir infieles por naturaleza, fin de semana de estar con mucho trabajo y pendientes trata de organizar más tu tiempo y no quedarte sin hacer todas tus tareas. Te llega un dinero extra por un trabajo. Sábado de salir con tu pareja a cenar, te llega un regalo que no esperabas. Tendrás un día de suerte el domingo con los números 14 y 50. Vas a estar un poco pensativo por un amor del pasado, recuerda que tu signo es muy orgulloso y casi nunca vuelve con amores. Así que llénate de energías positivas y salte a conocer personas más compatibles que este fin de semana tendrás amores nuevos del signo de leo y acuario.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Capricornio Capricornio es fin de semana de estar muy conquistador, por eso se caracteriza por ser muy tenaces en todo lo que quieran realizan y alcanzar el reconocimiento de los demás. En cuestión amorosa son muy celosos, pero eso los domina una gran pasión por el sexo, pero siempre su deseo de ser discretos como amantes no les gustan los escándalos de ningún tipo. Tu mejor día es el viernes por eso los hace ser muy sociables y estar presentes en cuanta fiesta los invitan. Fin de semana de estar con algo de trabajo y organizando todo lo que tienes de tareas para la próxima semana. Recuerda que debes controlar tu carácter para que no te lleve a ningún problema sin razón. Ya no pelees con tu pareja, trata de estar más amoroso para que pases un fin de semana de lo mejor. Haces pagos de tu casa, te busca un amigo para invitarte a un concierto. Te viene un dinero extra con los números 00 y 30. Cuidado con las envidias de compañeros del trabajo sé más discreto con tus asuntos personales.

Mhoni Vidente horóscopos suerte: Acuario El signo más fuerte, su elemento el aire por eso el acuario está regido por la mente, es decir su fuerza y habilidad de palabra que siempre que tengan éxito en todo lo que se proponen y aparte siempre van a ser los más reconciliadores de los problemas y que los hace ser grandes líderes sociales. Su mente es fuerte tiene un poder sobrehumano, es decir que cada vez que tiene un pensamiento casi siempre se realiza, pero tiene un problema solo se sabotea es decir no puede creer a veces que es feliz y triunfador. Este fin de semana es de estar con muchos ánimos de empezar un régimen de ejercicio y dieta para verte de lo mejor, solo trata de no caer en pastillas que te dejen sin comer que eso solo te ocasionará problemas de salud. Te invitan a una fiesta este viernes que te vas a divertir mucho, te llega un regalo que no esperabas. Trata de no pelear con tu pareja, recuerda que no todos son como tú de detallistas. Así que relájate y disfruta del amor en estos días. Te sacas un premio en la lotería con los números 07 y 80, trata de jugarlo este domingo.