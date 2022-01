Debes de aprender a vivir sin menos tensión y sufrimiento, que tu carácter no domine tanto tu vida, así que relájate y empieza a realizar más ejercicio y una buena alimenticia. Semana de cambios radicales de trabajo, te invitan a salir de viaje en estos días, vas con el doctor para un chequeo, haces unos pagos atrasados. Cuidado en el amor, no confíes tanto porque tu pareja ya busca otra persona en su vida, tus números de la suerte son el 09 y 31. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte 2022

Virgo

Virgo tu día mágico el miércoles, tu planeta que te rige Neptuno, tu órgano vital es el intestino y el riñón, por eso se te recomienda tomar siempre muchos líquidos naturales para limpiar tus órganos. Tu metal el mercurio y plata, tu piedra la amatista, tu color mágico el azul marino y gris, tu punto positivo es la rectitud y honestidad ante todo lo que vayan a realizar. Administración y organización de proyectos son buenos jefes y directivos, y siempre ser leales y discretos que eso les va a ayudar a tener verdaderos amigos en su vida.

Semana de estar con algo de preocupación por parte de tu trabajo, no sabes si van a cambiarte o no, recuerda que estas en una etapa de movimientos, así que mejor es cambiarse de trabajo. Recibes un dinero por cuestión de lotería con los números 01 y 15, trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos suerte 2022