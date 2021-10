Va a ser un fin de semana de mucho trabajo extra y estar poniendo en orden tus ideas para un futuro mejor. Te invita a salir un amor nuevo, que eso te va a llenar de ilusión. Para los Aries que están en una relación de pareja van a seguir muy estables. Te invitan a salir de viaje, pero va a ser relámpago, te regalan una mascota que eso te llenara de energía positiva tu vida. Trata de ya ahorrar y no hacer gastos incensarios. Arreglas asuntos de pagos de impuestos y de tu tarjeta de crédito.

El signo más orgulloso y fuerte del zodiaco, esto te hace tener éxito en todo lo que realices, pero debes de tener en cuenta que debes de controlar tu temperamento y no ser tan controlador. Necesitas darle su espacio a cada quien y a ti mismo para que no llegues a sentirte que te ahogas en un vaso de agua y así poder salir adelante de cualquier obstáculo. Viernes de estar con muchas energías positivas a tu alrededor que te va a atraer un contrato nuevo de trabajo y suerte en juegos de azar con los números 05 y 91.

Aseguran que ‘nuevo’ rostro de Ricky Martin es por una reacción alérgica y no por botox

Este viernes va a ser de mucho trabajo que tendrás revisión de tus superiores, solo trata de controlar tu enojo con tus compañeros de trabajo y así llegar al éxito en todo lo realizas. Fin de semana de sentirte muy querido por todo los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. Para los Tauro que están solteros les va a venir un amor muy compatible a su vida. Te viene un golpe de suerte en estos días con los números 08 y 61. Trata de ya no platicar tanto tus planes, recuerda que las envidias se dan en todas partes, es mejor no provocarlas. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos signos

El signo más vigoroso del zodiaco, es decir que casi nunca se da por vencido en ninguna circunstancia y siempre va a buscar tener la razón de todo lo que proponga. Por eso casi siempre los Tauro son muy inteligentes y les encanta estar siempre ocupados en cuestiones de hacer negocios y ser muy exitosos en su trabajo. También el Tauro como es el primer signo de tierra, eso te hace ser muy real en todo lo que rodea, ósea no le gusta llenarse su mente de fantasías y siempre tiene a pisar el piso en su mundo de trabajo.

CANCER

Cáncer el signo que siempre piensa en ser feliz y tener una pareja a su lado. También el Cáncer es muy bueno para la comunicación y las ventas por su talento natural de ser muy perfeccionistas en todo lo que realicen. Eso sí, siempre van a buscar el tener una pareja estable en su vida personal. Viernes de juntas de trabajo para cambios de puesto, trata de no desesperarte que ya te van a dar el ese aumento de sueldo y una mejor categoría de puesto. Tu dedicación en tu ámbito laboral que te está dando frutos, solo trata de no platicarlo para que no te llenes de envidias.

Este fin de semana es de estar con muchas fiestas y saliendo con los amigos a divertirse. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Trata de organizar bien todo tu closet, para así tu energía no se estanque. Haces la compra de muebles para tu casa, tus números de la suerte son 07 y 25. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos signos