Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro, hablas con un abogado para arreglar unas escrituras o un asunto de intestado. Te buscan amigos para festejarte en estos días y te van a llegar regalos que no esperabas, te compras ropa para un evento muy importante laboral. Trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue, tus números de la suerte son 21 y 99. Tu mejor día va a ser el día 13 de abril, en ese día tendrás mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de proyectos de negocios, trata de ese día vestirte de colores rojos y naranjas para que se multiplique tu energía.

Semana de muy buena energía positiva alrededor tuyo, recuerda que tu signo es el carnero y en esta Semana Santa es cuando más te liberas de todo lo negativo. Trata de hablar con tus superiores en tu trabajo para que te reconozcan tu laboral y te den un aumento. Tendrás una invitación de salir de viaje en esta semana con tu familia y amigos, trámites de tu maestría y sacar tu título. Recuerda que eres el signo más fuerte y líder del zodiaco y eso te hace tener una misión en tu vida para ayudar a los demás, así que no lo hagas a un lado y acepta tu destino. En el amor seguirás con tu pareja y estarás muy estable, recuerda que tu signo muy compatible contigo es Capricornio y Virgo.

Tauro

Tauro, semana de estar con muchos problemas personales y sentirte un poco desanimado por lo que te pasa, recuerda que tu signo es especialista en salir adelante y quitarte las cosas negativas, solo trata de no darle tanta importancia a lo que no lo tiene y que tu mente no piense tanto. Será una Semana Santa de muchos cambios en tu casa y alrededor tuyo, que en estos días santos los ángeles te van a ayudar a estar mejor en tu vida. Cuídate de dolores de espalda y cuello, ten cuidado con tu ejercicio y deportes extremos ahora en tus vacaciones.

Tu mejor día va a ser el día 11 de abril, en ese día tendrás mucha comunicación con lo divino, así que pide que se te dará. Tendrás un dinero extra por una deuda del pasado, te invitan a un negocio. En el amor vas a estar muy compatible con los signos de Acuario y Libra y te sentirás de lo mejor con esos signos, tus números de la suerte son 07 y 51, te compras ropa deportiva para estos días de vacaciones. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos Semana Santa