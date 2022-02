Eres el líder por naturaleza del zodiaco y eso hace que seas el pilar en todo y más en tu familia, así que trata de ayudarlos cuando te lo pidan. Tu ángel de la guardia te dice esta semana vas a lograr lo que tanto deseas en cuestión laboral y vas a poder hacer un cambio positivo en cuestión económica, así que trata de no desaprovechar ese mensaje de tu ángel. A los Aries solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Virgo y Piscis que van a ser su pareja ideal. Tu número de la suerte va a ser el 27 y 18 y tu color de la abundancia el rojo.

La cubana revela sus predicciones para los lectores de Mundo Hispánico, donde una vez más deja con la boca abierta a todos los usuarios con sus visiones del futuro. El segundo mes del año esta por terminar y no puedes iniciar marzo sin saber como finalizaras febrero, consulta tu horóscopo y descubre tu suerte.

No te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja y después planear un futuro. Tu Ángel de la Guardia te recomienda que tu prioridad debe ser exitoso en todo lo que realices y que sea lo primero en tu lista. Tu compatibilidad en el amor va a ser con los signos de Acuario, Libra y Cáncer que son tu pareja ideal. Cuídate de dolores de espalda y cuello es mucho estrés lo que estás viviendo, trata de relajarte, tú tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 59, tu color el blanco. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana 2022

Tauro esta semana a tu signo su energía se verán un poco desgasta por unas energías cruzadas que atraviesan, por eso se te recomiendo tratar de no hacer ningún trámite de créditos y cambios de trabajo hasta después del día 27 de febrero que otra vez las energías se vuelven alinear. Recuerda que tú eres el negociante del zodiaco, por eso te recomiendo este lunes ponerse agua bendita en la nuca y la frente y cargar un limón verde en la bolsa y así cortar todo lo negativo que estará a tu alrededor. Te llega un dinero por un trámite del pasado y un pago de comisiones.

Géminis esta semana de febrero tu energía económica va a estar en su más alto nivel, por eso te recomiendo hacer todos los proyectos que tienes en planes que se te va a dar sin tropiezos. Por eso te recomiendo que este lunes te pongas después de bañarte mucho perfume para que te puedas proteger de las energías negativas. Trata de no pelear con tu pareja y no guardar rencores, recuerda que tu signo es muy drástico y cualquier cosa lo hace verse muy alterado. Te buscan para ofrecerte un negocio, tú dile que sí, recuerda que necesitas hacer un patrimonio en tu vida, pagas deudas del pasado.

Pides un aumento de sueldo y te lo darán inmediatamente, tu golpe de suerte va a ser con los números 09 y 13, trata de complementarlo con tu fecha nacimiento para personalizar la suerte. Tu ángel de la guardia te aconseja esta semana tener más comunicación con lo divino y las ideas que te llegan a ti son las respuestas a tus peticiones. No te hagas ninguna cirugía médica en estos días, recuerda que las energías están cruzadas es mejor esperar hasta después del día 27 de febrero para que se te realice de lo mejor. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana 2022

Cáncer esta semana tendrás muchos cambios de pensamientos y sentimientos encontrados, recuerda que tu signo es agua y lo hace ser muy sentimental, pero es el momento de tomar decisiones que te hagan progresar en tu camino al éxito. Y si vez que tu pareja no te apoya es mejor separarse y seguir en tu camino, por eso te recomiendo que este día lunes cortarte las puntas del cabello y usa mucho perfume para que cortes todo lo negativo y lo conviertas en positivo. Trámites de crédito de casa, tendrás juntas de trabajo toda la semana y te pones al tanto de todos los movimientos laborales.

Leo semana de estar con decisiones importantes en torno a tu ámbito laboral, recuerda que no te dejes llevar tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti en cuestión de trabajo. Tu signo va a estar atravesando una etapa de crecimiento económico y es buen momento de poner un negocio propio. Trata de ir con tu médico para que te revise los efectos de ansiedad y problemas hormonales que ya necesitas controlarlos para que puedas estar al cien porciento en cuestión de tu vida. Te busca un amor del signo de Acuario o Cáncer para volver, así que trata de platicar tus dudas sobre tu relación amorosa y llegar a un entendimiento de pareja.

Virgo

Virgo semana de buena suerte para tu signo, lo que tanto estás deseando en cuestión de trabajo en estos días te va a llegar. Una propuesta que te va a convenir mucho y estar mejor económicamente y si tienes negocio propio lo veraz que empezar a crecer más en todos los sentidos. En sí las energías del dinero estarán a tu favor, pero eso si, trata de ser más discreto con todo lo que realices y no platicarlo para que no te llenes de envidias. En el amor seguirás un tiempo solo, recuerda que el signo de Virgo se quiere mucho y eso te hace ser más exigente en cuestiones de tener pareja, así que no tengas prisa que el amor siempre va a llegar.

Te invitan a dar una conferencia y platica de tu profesión, recibes una llamada de atención en tu trabajo por usar mucho el celular. Así que trata de concentrarte más en tu trabajo. Te viene un golpe de suerte con los números 07 y 69, compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es el carisma y forma de ayudar a los demás, así que las energías positivas te van a rodear más en tu vida. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana 2022