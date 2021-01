Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 18 al 22 de enero

No descuides a tu pareja, recuerda que el amor se alimenta de hechos y detalles, así son días de volverse enamorar.

Tu golpe de suerte va ser el 20 de enero con los números 09, 32. Trata de ser prudente y no comentar nada de los demás, así te quitarás chismes y malos entendidos.

Aries . Frase de la semana: Realizaré todo lo que me proponga y obtendré el mejor resultado en mis proyectos.

Un amigo te invita a salir de viaje, que la pandemia no detenga tus planes de este año, recuerda que tu eres el gemelo y tendrás doble fuerza en todo lo que realices.

Géminis . La frase de la semana es: Seré realista y pondré los pies en la tierra, no me dejaré llevar por ilusiones falsas y haré mi futuro más objetivo y constante para llegar al triunfo.

Tauro . Tu frase de la semana es: Lo material es un fin, pero nunca será un todo de tu vida. Es por eso que el amor y la comprensión serán tu lema en estos días, así que déjate querer y no le pongas trabas a vivir en pareja.

Te regalan una mascota, trata siempre de tener una compañía en tu vida para que tu mente no caiga en depresiones.

Días de estar con tramites de un crédito para una casa nueva. Te llega la invitación para salir de viaje en estos días en cuestione trabajo. Trata de cuidarte de problemas de insomnio y recuerda dejar a un lado el celular para que no te quite sueño.

Virgo . Tu frase de esta semana es: Pondré en equilibro mi vida y todo lo que me rodea, seré tolerante conmigo mismo y con las personas a quien amo y recordaré que soy imagen perfecta de Dios y que eso me hace ser mas poderoso.

No peles con tu jefes en tu ambiente de trabajo, recuerda respectar las jerarquías y no buscar problemas donde no los hay.

En el amor, seguirás con tu pareja, pero trata de ya no pelear y estar más paciente con las personas a las que amas. Tu punto débil en estos días son la garganta y pulmones, sigue con una dieta de cítricos y miel para que estés más saludable.

Días de estar con muchos planes para estos días, recuerda que te va llegar un nuevo proyecto laboral que tendrás que analizar bien si te conviene cambiarte o no para que puedas estar de lo mejor. Te viene un golpe de suerte el día 23 de enero con los números 00,35.

Leo . La frase de la semana es: La fuerza interior será mi fortaleza contra las dificultades, me llenaré de Bendiciones y seré agraciado con muchas sorpresas económicas.

Te busca un amor nuevo del signo de fuego que va ser muy compatible contigo, eres el mejor en cuestión de arte y comunicaciones así que trata de tomar un curso para que te capacites más en lo profesional. Son días de no salir de viaje, es mejor quedarse en casa.

Semana de estar con buena suerte en lo laboral, recuerda que estos días los astros atraviesan tu signo y te ayudan a cumplir tus deseos, solo trata de ser más discreto en tus proyectos para que no te llenes de envidias. Sorpresa económica este 20 de enero con los números 03,29.

Sagitario . La frase de la semana es: La paciencia será mi virtud en estos días y recordaré siempre que la violencia genera más violencia, así que me mantendré tranquilo y dejaré que las buenas energías fluyan en mi vida.

En el amor seguirás de conquistador, pero nada estable. Recuerda que tu signo está en la etapa de conocer y no amarrarse. Te viene un golpe de suerte con los números 03,29 el día 21 de enero.

Días de estar con algo de problemas en el ambiente laboral, recuerda ser paciente y no caer en provocaciones de tus compañeros y saldrás victorioso.

Escorpión . Frase de la semana es: Aprenderé de mis errores y dejaré a un lado la soberbia para poder ser merecedor a la abundancia divina, y estaré atento a todo lo bueno y malo que me rodea para saber diferenciar que es lo mejor para mi.

Semana de estar con buenas oportunidades de crecimiento, recuerda que en el trabajo que estás actualmente ya estás estancado, es decir, no te van a dejar crecer más, así que son tiempos de buscar nuevos rumbos de crecimiento en tu ámbito laboral.

Libra . Frase de la semana es: No me dejaré vencer y seguiré en mi lucha hasta que alcance mi triunfo. Sabré que estos días serán propicios al éxito y Dios estará conmigo.

Capricornio: Frase de la semana: Estoy seguro de que merezco algo mejor en vida y estará por venir, aprenderé a tener fe y eso dependerá de mi seguridad como persona.

Semana de estar con trámites de pagos de colegiaturas y de tarjeta de crédito, aprende a administrarte más en todo lo que vayas a realizar para que después no te quedes sin efectivo .

Aprende a decir la verdad, aunque duela, recuerda que es mejor terminar en paz y no en un engaño con tu pareja sentimental y estar un poco tiempo solo y aprende amarte más a ti mismo.

Recibe de regalo un perfume que no esperabas. Tramitas tu licencia de conducir y papelería de gobierno. Ten cuidado con problemas de la piel o enfermedad sexual, se más precavido y ve con un medico a revisarte. Te viene un golpe de suerte el día 21 de enero con los números 06,55,30.

Trata de no pelear en tu trabajo y no saltar jerarquías, recuerda que tu signo es mucho de mandar a los demás, así que trata de ser tolerante en tu ambiente laboral.

Acuario. Frase de la semana: Daré gracias por tantas bendiciones y seré sabio para reconocer lo que no he podido lograr, me mantendré en el camino del éxito y lograré lo que tanto deseo.

Semana de estar con mucho trabajo atrasado, juntas y revisiones de último momento, así que trata de estar concentrado para hacer bien tu trabajo. Te piden prestado, aprende a decir que no, que eso ocasiona que te roben tu suerte.

Te invitan a salir de viaje en el próximo mes de tu cumpleaños, analízalo y dile que sí a la vida. Llega un dinero que no esperabas por la venta de una propiedad, trata de ahorrarlo y acrecentar más tu patrimonio.

Cuídate de problemas de espalda baja y cintura, recuerda que va a ser tu punto débil. Tus números de la suerte van a a ser el 13 ,21, y va venir a tu una sorpresa el día 20 de enero.

No trates de componer la vida de los demás que no eres psicólogo, no gastes tus buenas energías y solo aprende a callar y seguir tu camino.

Piscis. Frase de la semana: Aprenderé a través del cambio positivo de mis acciones y reconoceré mis errores y seré humilde para superarlo, yo seré el conducto perfecto de lo divino.

Semana de tomar las decisiones para crecer en este año que comienza, recuerda que tu signo va estar atravesando por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento que esta semana se te va dar sin problema.

Van ser unos días con tu pareja de mucha estabilidad y te sentirás de lo más seguro en tu relación amorosa y para los piscis que están solteros les va venir un amor muy compatible con tu signo.

Trata de hacer todos tus pagos y no dejar deudas pendientes. Sabrás de una enfermad de un familiar y estarás dando todo el apoyo. No tengas miedo al que dirán, tú atrévete a ser auténtico en todo lo que realices. Te viene un golpe de suerte el día 19 de enero con los números 04,39.

