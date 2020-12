Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 21 al 25 de diciembre

La psíquica y clarividente cubana comparte tremendas revelaciones para Mundo Hispánico

Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana del 21 a 25 de diciembre

“Haces un regalo a tu pareja y le pide matrimonio”, les dice a las personas con el signo de Géminis.

La vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, comparte sus predicciones para los horóscopos de la semana del 21 a 25 de diciembre.

¿Qué le depara a cada signo para las fiestas navideñas? La psíquica y clarividente cubana comienza dirigiéndose a las persona con el signo de Aries.

Aries. Semana de entender que la paz y el amor llegó a tu vida y no sabotearte tú mismo la felicidad, recuerda que tu signo Aries es algo complicado en cuestiones de amor así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños.

Compras un regalo de última hora para un familia. Trata de organizarte bien para la cena de navidad y que no te falte ningún invitado y estar siempre con las medidas de seguridad contra ese virus, cuídate solo del tiempo de frio, recuerda que tu punto débil es la garganta y los pulmones.

Tramitas un crédito para pagar ya tus tarjetas de crédito.

No te sientas mal si alguien especial no te hace ningún regalo, recuerda que no todos somos como tu signo tan detallista.

Tendrás un golpe de suerte el día 24 de diciembre con los números 08, 31 trata de incluir tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Este día 21 de diciembre prende un vela de color blanca y pide a tu Ángel de Guardia lo que tanto deseas, van ser días de volverte a enamorar de alguien del signo de Capricornio o Acuario que va ser tu pareja ideal.

A continuación, Mhoni Vidente lee la suerte de las personas con los signos de Tauro y Géminis.