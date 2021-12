Mhoni Vidente comparte sus horóscopos de la semana

La cubana revela grandes predicciones para los próximos días

Del 13 al 16 de diciembre descubre lo que tiene deparado el destino Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre. Una vez más la psíquica más popular y querida por todos los hispanos, Mhoni Vidente comparte sus sorprendentes horóscopos de esta nueva semana para todos los lectores de Mundo Hispánico. Donde las cartas del Tarot la ayudan a revelas sus predicciones. Este inicio de semana estando ya a mediados del último mes del año trae con sigo grandes sorpresas debido a las acertadas predicciones de la cubana. El lunes las energías positivas podrían estar acompañándote para guiarte a la fortuna o a la buena suerte, descubre como llegar consultando tu signo zodiacal. Aries Semana de energías cruzadas en cuestión laboral, por eso te recomiendo no tener ninguna diferencia con tus jefes o gerentes de tu área de trabajo y veraz que pronto se alinean las energías positivas a tu favor. Recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo de ahorro. Trata de seguir con tus estudios de universidad o de idiomas, recuerda que vale más él que sabe más, así que toma ya la decisión de ser alguien grande en tu vida. Ya no pienses lo que no es y más en cuestión amorosa, yo sé que tu signo su elemento es fuego y eso te hace ser muy desconfiado de todo, pero la base de una relación amorosa es la confianza. Así que trata de estimular eso más en tu vida. Te busca un amor del signo de Capricornio, Virgo o Escorpión que va a querer regresar contigo, así que no lo dudes todos necesitamos segundas oportunidades. Te viene un golpe de suerte con los números 03 y 14, la recomendación para tu signo es; recuerda que tu punto débil es en cuestión de salud en las enfermedades del resfriado, pulmones y los pies. Así que te recomiendo tener más cuidado con estos órganos de tu cuerpo y así mantenerte siempre.

Tauro Tauro semana de tomar decisiones importantes en tu vida personal, recuerda que estas en una etapa de empezar a ver más para ti y hacer un patrimonio. Recuerda que tu signo es el más administrado del zodiaco y eso te hace siempre ahorrar y controlar el impulso de gastar, pero a veces se vale consentirse un poco y comprarse lo que te guste. Tendrás un encuentro con una persona muy valioso para ti y eso te hará sentir muy bien, solo trata de dejar a un lado el orgullo y enfocarte a ser feliz. Esta semana es de mucho trabajo y de estar con mucha presión laboral, así que trata de organizar más tu tiempo y hacer todo como debe ser. Mandas arreglar tu coche y decides cambiarlo por uno más reciente, te viene un golpe de suerte con los números 07 y 88. Recuerda que tu signo su punto débil son las piernas, tobillo y cuello, así que deben de tener en cuenta que no deben hacer deportes extremos y siempre estar revisándose la presiona arterial y la sangre. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre

Géminis Géminis semana de estar con muchas tareas en tu trabajo y presión de tu familia por hacer bien todo lo que te rodea, recuerda que como tu signo siempre acostumbra a los demás a ser el perfeccionista y el día que te equivocas no te la perdonan. Así que trata de relajarte y poner todo de tu parte para estar en paz contigo mismo, te sentirás muy bien en cuestión de ánimo y más porque esa persona especial esta otra vez a tu lado. Recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja amorosa para avanzar en su vida profesional, te dan un dinero extra por cuestiones de fondo de ahorro y de aguinaldo. En cuestiones de trabajo no pelees con tus compañeros, recuerda que tu signo siempre despierta mucho las envidias y eso hace que te alteres, así que trata de protegerte. Te invitan a salir de viaje en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 60. Recibes una oferta nueva de trabajo o el cierre de un proyecto, tu punto débil son las enfermedades de la piel y los nervios, por eso se recomienda siempre cuidarse del sol y problemas de acné o urticaria y prevenir las luxaciones de la espalda o cabeza. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre

Cáncer Cáncer semana de suerte para tu signo y más en cuestión laboral, así que te recomiendo hacer los cambios positivos para tu vida en cuestiones de trabajo. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la venta y el arte, así que no lo dudes y ya empieza a estimular esa actitud que te hará estar mejor en tu economía. Cuídate de chismes de una expareja o trata de queda dar en paz en cuestión de tu relación amorosa y seguir conociendo personas más afines a tu forma de ser. Trata de no contar tus logros y tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias. Tendrás un golpe de suerte con los números 41 y 20, pagas unas deudas de tu tarjeta de crédito y aprendes ahorrar para tu futuro. Recuerda que los rencores no te llevan a ningún lado, así que sana tu corazón, recomendación de salud para tu signo; que lo domina su elemento es el agua y es tener problemas psíquicos como los nervios o delirio de persecución. Así que siempre toma una terapia para esos problemas y tu punto débil es el reumatismo y la ciática de las piernas. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre

Leo Leo semana de tener problemas en cuestión de tu trabajo y escuela, así que trata de llevar estos días sin tantos altibajos de tus emociones y controlar más tu carácter y veraz que pronto se van a alinear tus energías positivas. Ya no busques a esa persona que te abandonó, recuerda que si no te busca es que no le interesas, así que aprende a cerrar ese capítulo de tu vida y seguir conociendo personas más afines a tu signo. Te viene un dinero extra por cuestiones de aguinaldo o fondo ahorro que eso te va a ayudar a cambiar tu coche o hacer unos arreglos a tu casa. Te buscan tu familia para invitarte a un cumpleaños, ya no comas por nervios, recuerda seguir con tu dieta y el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor. Compras unos boletos de avión, tendrás una junta de tu trabajo para cambios de puesto. Te viene un golpe de suerte con los números 21 y 30. La recomendación de salud para tu signo es; el enfocarte en todo lo relacionado con tu sistema de reproducción y sus infecciones sexuales. El punto débil es la próstata, vejiga, matriz y ovarios. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre

Virgo Virgo semana de tener muchos eventos y compromisos de tu trabajo, así que trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte este de tu lado y trata de siempre sonreír para que la buena actitud de los demás este contigo. Te busca un amor del pasado para volver, trata de ya cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando. Recibes un dinero extra por cuestiones de tu fondo de ahorro o aguinaldo, trata de ya buscar hacer un patrimonio y el comprarte una casa o coche y veraz como te vas a sentir de lo mejor. Te sentirás un poco cansado y estresado, recuerda que es por la dieta y la baja de defensas, así que trata de tomar unas buenas vitaminas para sentirte con más ánimo. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 88. La recomendación; en cuestión de salud y su punto débil son las infecciones de riñón como piedras o vejiga y también problemas en los pulmones infecciones respiratorias, así que trata de tomar en cuesta esta recomendación y estar siempre bien de salud. Archivado como: Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Libra Libra semana de estar con planes de cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus ideas y proyectos para tu futuro. Recuerda que tu signo es muy preocupado por tu bienestar económico, así que trata de ya empezar ese negocio que tienes en planes. Serán unos días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque estás en tu época de suerte, limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado sobre todo en amores. Te comprometes tú mismo a ser mejor cada día, te invitan a una fiesta muy importante donde vas a conocer que personas que te van a ayudar en tu desarrollo profesional. Empiezas ahora si tus clases de inglés o francés. En el amor te das una segunda oportunidad con tu pareja y decides comenzar de nuevo, vas con el signo de Cáncer o Capricornio. Cambias una cuenta de banco o tratas de checar siempre cuando pagues con la tarjeta de crédito. Sacas un permiso de migración, cuídate de dolores de tu cabeza, tendrás un golpe de suerte, tus números de la suerte son 19 y 20. Tu recomendación de salud es; el sistema nervioso o encefálico ósea, dolores de cabeza sin razón y es ser muy estresados por cualquier sentido. Su punto débil es el intestino perezoso y el problema con la digestión, por eso les recomiendo poner más atención en ese sentido.

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Escorpión Escorpión semana de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Te piden un dinero prestado y va a ser un ser querido. Te llega un dinero extra y va a ser por cuestiones de Aguinaldo o fondo de ahorro, compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas en compañía. Eres muy intenso en cuestiones de negocios y proyectos de trabajo y eso hace que siempre tengas éxito. Tendrás un golpe de suerte, va a ser con los números 04 y 55, trata de ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor, recuerda que tu signo es intenso y representa todo lo vital en el cuerpo y tu punto débil es la infección de angina de pecho y el sistema de la columna vertebral.

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Sagitario Sagitario semana de salir de viaje por cuestiones de negocios, van a ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria, así que trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo, por eso necesitas siempre protegerte. Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado y te devuelven impuestos. Te busca una expareja para regresar o tener una relación más formal, te compras ropa para una boda y compromiso de tu trabajo. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, tú sigue así de original y veraz que más ser más feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 69. Tu punto débil es trastornos digestivos, catarros fuertes y problemas de gases en el estómago, por eso ten en cuenta esta recomendación.

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Capricornio Capricornio semana de sorpresas amorosas en tu vida, recuerda que estas en una época de cambios positivos y en estos días te llegará una sorpresa que te llenara de felicidad. Solo ten cuidado con las envidias porque eres uno de los signos más perseguidos por este sentimiento, así que trata de no platicar todo lo que te sucede. Te invitan a salir de viaje y va a ser alguien del signo de Aries o Libra que te las a pasar muy bien, en cuestiones de trabajo juntas de último momento para cambios de puesto o reestructuración de personal. Sigues con la dieta y el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor. Haces la tesis y entras hacer la maestría, recuerda que tu signo domina la inteligencia siempre necesita estar en completo desempeño de sus habilidades. Recibes un dinero extra y será por la venta de un carro, proyecto en puerta de negocio de importaciones, pero recuérdelo que necesitas aplicarte en tus metas profesionales. Compras un reloj para un regalo, te viene un dinero extra por medio de la lotería con los números 06 y 51. Tu recomendación de salud es todo lo relacionado con fracturas de huesos o problemas de calcio en el cuerpo, por eso siempre deben de cuidar la alimentación.

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Acuario Acuario semana de suerte para tu signo, van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. Solo trata de platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo. Recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás, empiezas a analizar hacer una maestría o tener un curso, recuerda que siempre el estar aprendiendo te va a servir para crecer más como profesional. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones del amor nuevo y serás muy correspondido del signo de Tauro o Escorpión, pero trata ya no estar tan intenso en tus relaciones amorosas y aprender a darte tu espacio. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de aguinaldo o fondo de ahorro. Sabrás de una boda familiar, tus números de la suerte son 13 y 15. Tu punto débil es la infección de oído y problemas de vista como cataratas o miopía e inflamación de las glándulas de la tráquea, por eso te recomiendo poner atención a esta recomendación.

Mhoni Vidente horóscopos semana diciembre: Piscis Piscis semana de estar con mucho trabajo atrasado y estar en constante juntas laboral para ponerte al día en tus proyectos. Recuerda que tu signo se altera mucho cuando no le salen las cosas como ellos quieren, por eso te recomiendo poner un poco de tu parte y estar tranquilo. Compras un boleto de avión en estos días y te vas de viaje a visitar a tu familia. Entras en una época de reconciliación con amores del pasado y empezar una aventura amorosos que te hará muy feliz con los signos de Capricornio, Cáncer y Libra, recuerda que tu signo es el más asediado del zodiaco y eso hace que siempre tengas una pareja a tu lado. En estos días vas a ver una persona muy importante para ti en cuestiones de tu vida personal, trata de dialogar y dejar a un lado el orgullo y darte otra oportunidad de amarse. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Tu recomendación de salud es; el cerebro y todo lo relacionado con el sistema nervioso y su punto débil, dolores fuertes de cabeza, problemas de psíquicos y sobre todo problemas hormonales. Por eso te recomiendo hacer caso de estos problemas de salud.