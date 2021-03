En el amor, trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. Decides darle un cambio a tu vida. Recuerda que tu signo es muy mental, y si no está bien en un lugar, tú solo te bloqueas para no avanzar, así que a buscar mejores oportunidades de crecimiento personal.

Trata de no descuidar a tus padres, mínimo trata de verlos una vez a la semana. Cuídate de dolores de cabeza, es por el estrés. Trata de empezar una rutina de ejercicio. Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado.

Semana de suerte para tu signo, van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor.

Semana de estar un poco más tranquilo en cuestiones de trabajo. Recuerda que tu signo es muy importante en todo lo que realiza y más en lo laboral, así que deja a un lado los pensamientos pesimistas y llénate de tu energía positiva para que llegues a triunfar, y si en ese trabajo ya no te quieren, busca otro en estos días, que se te va a dar sin problemas.

Recuerda que a tu signo lo domina reinventarse en todo a su alrededor y su día mágico es el 11 de marzo y dará comienzo a una etapa de transformación para tu signo llevándote a un nivel más fuerte en lo económico, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y te pongas algo nuevo, como zapatos o ropa, que eso te va a ayudar a tener más suerte.

Ya no pienses en lo que no has hecho, mejor concéntrate en tus logros y trata de superarte tú mismo y verás que se te va a dar. En el amor, le das mucha importancia a lo que te dice tu pareja. Recuerda que las relaciones son para construir, no para destruir, por eso te recomiendo que lleves tranquilo tu relación amorosa.

Firmas un contrato nuevo de trabajo. Decides comprar boletos de avión para abril. Cuídate de problemas de hormonas y nervios, trata de ir con tu médico para que después no influyan tanto en tu vida. Tus números de la suerte van a ser el 05 y 41.

Escorpión. Semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral. Por fin decides cambiarte a un nuevo trabajo con mejor desempeño. Debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar, así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines a tu forma de pensar.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y va a ser muy provechoso para tu ámbito laboral. Ten cuidado con problemas de pulmones, trata de ir con tu médico porque va a ser tu punto débil. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te va a llenar de alegría.

Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 30 y tu color es el azul. El día mágico para tu signo es el 11 de marzo, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guardia para que le pidas todo lo que necesitas y verás que pronto será cumplido.

Escorpión es un signo de doble personalidad y cada personalidad es totalmente opuesta, y como es un signo de agua, su mundo lo mueven los sentimientos y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en todos los sentidos.

Sagitario. Semana de mucho trabajo atrasado y estar en constantes juntas con tus superiores para ordenar los cambios de puesto. Cuídate de problemas de salud, sobre todo de la espalda, que va a ser tu punto débil. Sagitario es un signo que siempre busca controlar todo lo que está a su alrededor, y cuando algo no lo puede controlar, lo hace sentir frustrado, por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en tu ámbito personal.

Te recomiendo que este 11 de marzo, que va a ser un nuevo ciclo para tu signo, prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido en poco tiempo. También, si te puedes cortar el cabello ese día para renovar tus energías, hazlo.

Cuídate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal y menos en cuestión amorosa. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 25 y 90 y trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

En el amor, si esa persona no te valora y no quiere nada contigo, trata de ya no rogarle. Recuerda que el amor se da, no se obliga, y que en estos días te va a llegar alguien del signo de Aries, Géminis o Leo que hablará de amor verdadero contigo.

Recuerda que no todo en la vida es el dinero, también se alienta el espíritu, así que trata de ser más espiritual en esta cuaresma.

Para terminar con sus predicciones para los horóscopos de la semana (del 8 al 11 de marzo), Mhoni Vidente se dirige a las personas con los signos de Capricornio, Acuario y Piscis.

